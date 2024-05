Rosta Erzsi kiállítása Angyalföldön

Rosta Erzsi festőművész

"1988-2014-ig a Kondor Béla képzőművészeti körében tanultam a képzőművészet csaknem minden ágát, mesterem Buna Konstantin festőművész tanár irányításával. Nyaranta számos táborban tovább képeztem magam, ahol Bálványos Huba egyetemi tanár a táborokban és a BMK előadásain is igen nagy hatással volt fejlődésemre. 2004-től a Szőnyi Képzőművészeti Körben is foglalkozom elsősorban az emberábrázolással, portré-készítéssel, nyaranta pedig Budapest tájainak szépségeit rögzítjük. Tagja vagyok a MANK Művészeti Társaságnak, a Művészetbarátok Egyesületének, a Belvárosi Művészeti Klubnak.

Fotó: facebook

1988 óta több száz csoportos kiállításon vettem részt, emellett 26 önálló kiállításom volt, Budapesten és vidéken is. Grafikáim, festményeim több folyóiratban, antológiában, verses kiadványban, könyvek fedőlapjain jelentek meg. Képeim több magyarországi intézményben, magángyűjteményekben és külföldön is megtalálhatók. Öt évig tűzzománccal is foglalkoztam. 2012-ben egy mesekönyvet is készítettem „Piroska cipője” címmel, (műszaki szerkesztés és nyomdai előkészítéssel) melyet kis példányszámban jelentettem meg dédunokáim, családom, kollegáim és barátaim számára. Huszonöt éven keresztül a Vasas Szakszervezet nyári festőtábor újságait én szerkesztettem. 2019-ben mesterem Buna Konstantin életéről és művészeti tevékenységéről egy kiadvány tervezését, műszaki szerkesztését, alkotásainak fotózását és nyomdai előkészítését végeztem el, a 125 oldalas A/4-es könyv két kiadásban jelent meg."

A részvétel díjtalan!

Megtekinthető: 2024. május 23.-2024. június 23.

Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (Budapest, József Attila tér 4, 1131)