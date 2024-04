Sakura ünnep a Füvészkertben

Ilyenkor, amikor a japán cseresznyefák virágot bontanak a Füvészkertben, a látogatók – a japán szokásokhoz hasonlóan – takaróra telepedve piknikezhetnek a kertben, gyönyörködhetnek a Sakura fák virágzásában.

A hétvégi programokon a japán kultúra nagyon sok különleges és érdekes formában mutatkozhatott be. Idén is lesz japán nyelvóra, japán zene, japán harcművészeti –és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, ikebana kiállítás és workshop is. A haiku verseny legszebbjei a kertben is olvashatók.

Időpont: április 7., 9.00-18.00

Helyszín: ELTE Fűvészkert-botanikus kert (Budapest, Illés u. 25, 1083)