Sétálj a láthatatlan Ördögárok-patak mentén!

Az Ördögárok-patak Nagykovácsiból indulva a Déli pályaudvarnál lép be a mai I. kerület területére, és a Döbrentei térnél folyik a Dunába. A kis patak évezredeken át formálta a környék földrajzi képét és határozta meg századokon át az itt élő emberek életét, kultúráját. Természeti kincsekben gazdag torkolatvidéke már az ősi időkben is lakott volt – erről bronzkori, kelta és római leletek is tanúskodnak. A középkortól időnként óriási károkat okozott árvizeivel az egyre sűrűbben lakott területen, amelynek szennyvízgyűjtőjévé vált – ezért a beboltozása mellett döntöttek az 1870-es évek elején. A budai oldal valaha egyik legfontosabb vízfolyása ma a föld alatt folyik, láthatatlanul.

Sétánk során megpróbáljuk „láthatóvá” tenni: végigsétálunk a nyomvonalán, és megmutatjuk, milyen lehetett egykor, ma merre folyik a föld alatt, és hol milyen épület, rom, fa, kő, régészeti lelet vagy kavicsréteg őrzi az emlékét vagy idézi meg a vonalaival ma is az egykori „ördöngös” patakot.

Sétánk egy részén velünk tart Vincze Péter geológus, aki a patak mellett a környék (Várhegy, Gellérthegy, Ínség-szikla, Tabán) köveiről is mesél majd nekünk.

A sétát tartja: Vincze Péter geológus és a Budavári Önkormányzat munkatársai.

Időpont: március 22., 16.30

Találkozási pont: Déli pályaudvarral szemközt a Vérmező sarkán lévő Vagon étterem mellett.