Rejtélyes történelem – Női szerepek a szabadságharc árnyékában

A program házigazdája Katona Csaba történész, aki minden témát egy-egy meghívott szakemberrel jár körbe és mutat be a közönségnek.

Meghívott vendég: Gulyás Adrienn történész.

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc során beállt hadiállapot számos új lehetőséget teremtett arra, hogy az eseményeket korábban passzívan figyelő nők is részt vegyenek a harctéri feladatok végrehajtásában. Az újonnan felállított magyar honvédség súlyos emberhiánnyal küzdött, ezért egyre több nő vállalhatott katonai szolgálatot, így a honvédek mellett már honvédnők is dolgoztak. Ekkoriban már létezett az álhonvédnő fogalma is.

A Flór Ferenc főorvos által vezetett (VII.) Egészségügyi Osztályon belül megszervezték az Országos Kórodai Főápolónői Intézetet, amelynek élére Özv. Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna került. A kinevezéssel hivatalosan is elismerték a nők szerepvállalásának fontosságát. A honvédnők, ápolásszervezők és ápolónők mellett zászlóanyák, katonafeleségek, kémnők és markotányosnők segítették az áprilisi törvények érvényben tartását, majd a függetlenség kivívását.

A szabadságharc női szerepekre gyakorolt hatásairól Gulyás Adrienn történésszel beszélget házigazdánk, Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze.

Időpont: március 12., 19.00

Helyszín: Várkert Bazár, Testőrpalota, Vetítőterem (Ybl Miklós tér 2, Budapest 1013)