Telemann, a zenemester – ismeretterjesztő hangverseny

A múlt kincsei – zenei barangolások a XVIII. században című sorozat első rendezvénye.

Georg Philipp Telemann (1681–1767) nemcsak a barokk kor egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb német zeneszerzője, hanem gyakorlatias, a piacot jól ismerő üzletember is volt. A Der getreue Music-Meister (A híres zenemester) című sorozata, amely 1728 novemberétől folyóiratszerűen jelent meg, otthoni muzsikálásra készült darabokat tartalmaz. A gyűjteményben szinte minden akkor népszerű műfaj és stílus képviselteti magát. Telemann arra is ügyelt, hogy darabjai a legkülönbözőbb hangszerekre készüljenek, sok esetben egy-egy műhöz több lehetséges hangszerelést is megadott.

Fotó: Facebook

Az ismeretterjesztő előadással kombinált hangversenyen e sorozatból csendülnek fel duók. Szovák Petra különböző furulyákon és barokkfagotton, Németh Zsombor pedig barokkhegedűn és barokkbrácsán fog játszani. A hangverseny igazi csemege lesz a barokk zene szerelmeseinek. Telemann zenéje izgalmas és változatos, Szovák Petra és Németh Zsombor virtuóz előadása pedig garantáltan felejthetetlen élményt nyújt.

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jön létre.

A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a koncertregisztracio@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: február 23., 18 óra

Helyszín: FSZEK Ötpacsirta Szalon (Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4.)