Tündérkert – Diákok festették meg Csongor és Tünde történetét

A Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai hitvallása szerint minden gyermekben ott rejlik a lehetőség, amelyet tudni kell kibontakoztatni. Az iskola ne csak oktatási intézmény legyen, hanem biztonságot, családias környezetet is nyújtson a diákoknak, hogy a tanulás ne csak kötelesség, hanem öröm is legyen. A gyerekek képességeinek fejlesztésében nagy szerepet játszik a művészet is. Megnyílik az intézmény festő szakos diákjainak kiállítása.

Fotó: Pracor01

Megnyitja: dr. Gencsev Plámenné, az iskola igazgatója.

Kurátor és moderátor: Vincze Angéla művésztanár

A festőszakos diákok Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művét dolgozták fel. Ennek helyszíneit és szereplőit örökítették meg a képzelet szárnyán repülve a József Attila Művészeti Iskola festő szakos diákjai.

Megnyitó: január 17., 15.00

Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ, Folyosó Galéria (1096 Budapest, Haller utca 27.)