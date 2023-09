Nem tűntem el - ingyenes filmvetítés

"Egy különleges programra invitálunk titeket! A kőbányai Egészségváros felvezető programjaként szeptember 25-én, 17.00 órától a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális központban közönségtalálkozóval egybekötött vetítés lesz.

A mozi után a film főszereplője, Rudolf Péter is csatlakozik hozzánk, hogy izgalmas történeteket meséljen a forgatás részleteiről, és válaszoljon a közönség kérdéseire.

Az eseményen a részvétel ingyenes, ráadásul a megjelenéssel értékes adománypontok is gyűjthetőek a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetnek!

Csatlakozz Te is az izgalmasnak ígérkező programhoz, és ne felejtsd el magaddal hozni az Egészségvárosra a vetítés helyszínén átvehető mozikártyát, hogy jóváírhassuk a filmvetítésen szerzett 500 forint értékű pontokat is, ezzel is növelve a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3,5 millió forint értékű alap adományösszeget!"

Időpont: szeptember 25., 17.00

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ