Békére várva – Magyar Krisztina grafikusművész kiállítása

„Kiállítónk – végzett építészmérnökként, grafikusművészként és képzőművész-tanárként – többféle irányban szerzett jártasságot. Művészként és tanárként is a sokoldalúság jellemzi, több művészeti ágban is tevékeny: fest, egyedi és nyomtatott grafikákat is készít, dolgozott üveggel, agyaggal, textillel.”

Fotó: Facebook

Az eseményt megnyitja: Schäffer Erzsébet Pulitzer-emlékdíjas újságíró, publicista író.

Zenei közreműködő: Tárnoki Beatrix népdalénekes énekkel és kobzával

Megnyitó: szeptember 20., szerda, 18.30

„A »Békére várva« című kicsi, maroknyi szobor egy művészeti órán, tanítványaim körében kezdett formálódni, kérésükre megmutatva, hogyan is lehet ekkora léptékben arcot adni egy kerámiaszobrocskának. Hónapokkal a háború kitörése után, zavaros időszakban született, engem is meglepett, sőt megrendített az a szelídség és báj, harmónia, ami áradt belőle. A világnak szüksége van a békére, a bizalomra, a hitre. Megformálódik a föld porából, anyagából is a művészet által, ha az emberi szívekből hiányzik – ez jutott róla eszembe. Úgy jelent meg, mint a szívünkben ott élő vágy a boldogságra, békére. Igazi ajándék volt, így is osztottam meg, adtam tovább. A festmények, grafikák is ezen a nyomvonalon születtek, résnyi időkben, ami tanítás közben-után adódott.”

Időpont: szeptember 20. 18:30 – október 27. 00:00

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház (1039 Budapest, Mátyás király út 11–15.)

A kiállítás ingyenesen megtekinthető, a ház nyitvatartási idejében.