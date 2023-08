Együtt kezdtük - kertmozi a Ferenc téren

Együtt kezdtük

„Érettségi, egy nagy buli, aztán jó időre csá mindenkinek! A 12. c tagjai közt voltak, akik jártak egymással, meg akadtak köztük jó haverok is, de tíz éven át alig találkoztak. Aztán az egyikük esküvőjének alkalmából a régi spanok, ellenségek és szerelmek (akik megvoltak, és akik nem jöttek össze) újra együtt töltenek egy hétvégét egy balatoni panzióban.

Persze semmi sem úgy sikerül, ahogy tervezték. Mert egy ilyen nagy újratalálkozás pont arra jó, hogy kitörjön pár botrány, elcsábítsanak néhány hű szerelmest, elsüssenek egy csomó jó poént, hazudjanak, őszinték legyenek, dumáljanak, igyanak, aztán kezdjék elölről az egészet.

Lehet, hogy eltelt tíz év, de a 12. c tagjai nem komolyodtak meg, és úgy tűnik, nem is terveznek ilyesmit.” port.hu

Fotó: Facebook

Magyar játékfilm, 2022

Rendező: Kerékgyártó Yvonne

Angol felirattal.

Eső esetén zárttéri vetítés a 1094 Budapest, Bokréta utca 15 fszt-i helyiségben (23-as kapucsengő)

A vetítés ingyenes.