Titokzatos Pfizer-sms-ek: Újra nekimentek Ursula von der Leyennek

Panasszal fordult egy belga lobbista a liege-i elsőfokú bírósághoz, hogy kiderüljön végre, miről SMS-ezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök a Pfizer gyógyszergyár vezetőjével – számolt be az Euractiv.

Fotó: AFP

Ahogy azt korábban a Mandiner is megírta, Von der Leyen azután került kellemetlen helyzetbe, hogy fény derült arra: az Európai Bizottság elnöke és Albert Bourla SMS-üzeneteken keresztül „tárgyaltak” meg egy 1,8 milliárd euró összegű vakcina beszerzést.

A botrány kirobbanása óta már több próbálkozás is volt, hogy az Európai Bizottság nyilvánosságra hozza az üzeneteket, ugyanakkor eddig mindhiába. Emily O'Reilly európai ombudsman hevesen kritizálta Von der Leyen hivatalát, miután a szervezet azt állította, hogy „nem találják” az említett üzeneteket. O’Reilly szerint

az Európai Bizottság viselkedése nem felel meg az EU átláthatósági szabályainak.

Az ombudsman mellett több EP-képviselő, valamint civil szervezet is sürgette, hogy a Bizottság hozza nyilvánosságra az üzeneteket. Nem a lobbista az első, aki bírósághoz fordult Von der Leyen kérdéses SMS-ei miatt: korábban a New York Times nyújtott be keresetet Európai Unió Bírósága előtt, mivel a lap szerint a Bizottságnak jogi kötelessége lenne kiadni az üzeneteket.

Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős (!) uniós biztos szerint a telefonon továbbított szöveges üzenetekre nem vonatkoznak az átláthatósági szabályok. Emiatt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének sem kell nyilvánosságra hoznia a Pfizer gyógyszercég vezérigazgatójával váltott üzeneteit. Jourová szerint a rövid szöveges üzenetek azért nem tartoznak a nyilvánosságra, mert az azonnali üzenetküldő platformokon továbbított üzenetek eleve nem tartalmazhatnak olyan információkat, amelyek a Bizottság tevékenységével, döntéseivel kapcsolatosak.

A Bizottság vezetőjét megvédte Stella Kyriakides, az EU egészségügyi biztosa is, aki szerint Von der Leyen nem is vett részt a vakcinaszerződések tárgyalásában.

Ugyanakkor a belga lobbista új panaszát annak ügyvédje, Diane Protat szerint a bíróság nem utasíthatja el, emiatt pedig

kérnie kell von der Leyen mentelmi jogának felfüggesztését.

Az uniós intézményeknél akkreditált lobbista a portálnak több forgatókönyvet is felvázolt, hogy miért titkolózhat ennyire von der Leyen és hivatala.

Baldan szerint amikor személyesen tárgyalt a gyógyszergyár elnökével, akkor

túlterjeszkedett a hatáskörén, és megszegte az EU szerződéseit,

mivel azok az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban az Uniót csak támogató hatáskörrel ruházzák fel. Másrészt amennyiben törölte a szöveges üzeneteket, az megfelelhet annak, mintha hivatalos iratokat semmisített volna meg. Harmadrészt ha Von der Leyen az üzenetek „személyes mivolta” miatt nem akarja nyilvánosságra hozni azok tartalmát, akkor pedig súlyos összeférhetetlenségi kérdések merülhetnek fel vele kapcsolatban.