A királlyá szentelési ceremónia előtt minden eddiginél több hír terjed Erzsébet királyné utódjáról. Egy fontos dologról azonban mindenki megfeledkezik.

Fotó: Pixabay

III. Károly király nemcsak trónörökös, nemcsak férj, nemcsak egy „bábu”, hanem egy kétgyermekes édesapa. Ritkán gondolkodunk el azon, hogy milyen apa lehet király. Vajon szigorú, távolságtartó, esetleg kimért? Vagy talán egy jószívű, vicces szülő, akit kenyérre lehet kenni? A királyi család hivatalos fotósa elárulta, hogy milyen apának látja az uralkodót.

A királyi család élete mindenkit érdekel: vajon tényleg olyanok, mint amilyennek a sztárhírek, vagy ilyen-olyan források lefestik őket? Ezt csak azok az emberek tudják, akik igazán közel állnak hozzájuk. Arthur Edwards régóta a királyi család fotósa, munkájáról pedig nemrég könyvet publikált. Vallomásában kitért arra is, hogy milyen volt látni, ahogy III. Károly király fiai, Vilmos herceg és Harry herceg felnőtté válnak.

„Az emberek azt mondják, hogy rideg apa volt,

de én sosem láttam ilyennek. Mindig azt láttam, hogy jól szórakozik a gyerekeivel” – mondta Arthur Edwards, a királyi család nagy ismerője. A Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family című könyv a szerzője olyan részleteket is elárul, amiről eddig senki nem beszélt a nyilvánosság előtt. „Minden évben mentünk velük síelni. A fotózásokon Vilmos átkarolta az apját, az apja pedig csiklandozta a bordáit. Nagyon jó móka volt. Nagyon erős család voltak.”

Ezenkívül arról sem szabad megfeledkezni, hogy III. Károly király is volt kisgyerek, és neki is voltak szülei, akik játszottak vele, kirándulni vitték hétvégén vagy születésnapi ajándékkal lepték meg. Ezekre a király is szívesen emlékezik, különösen édesanyja gyászévében.