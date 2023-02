Egyre vonzóbb Magyarország a német nyugdíjasok körében

Egyre népszerűbb Magyarország a német nyugdíjasok körében, legalábbis ez derül ki a Merkur összefoglalójából. A lap szerint sokan a megélhetési költségek és politikai okok miatt döntenek úgy, hogy az időséveiket hazánkban töltsék. A német nyugdíjbiztosítási alap szerint 2021-ben összesen 5392 nyugdíjat utaltak Magyarországra. A legnépszerűbb utazási célpont továbbra is a Balaton az idősek körében. A lap szerint hazánkban Németországhoz képest jóval olcsóbb az élet.

A Balaton az egyik legvonzóbb célpont Fotó: Varga György

Ez meglátszik a németek számára olcsónak mondható ingatlanárak, élelmiszer- és egyéb költségeken is. Mint ahogy a lap fogalmaz, havi 1400 eurós nyugdíjjal kimondottan jól meg tud élni egy itt élő német állampolgár.

Lapunk megkereste az Ingatlanbazárt azért, hogy megtudjuk, valóban ilyen nagy-e a kereslet a magyarországi ingatlanok iránt a németek irányából.

A jelenség valós, az Ingatlanbazár külföldi hirdetésmegtekintéseinek közel 70 százaléka Németországból érkezik. Ez havi átlag 80 ezer oldalmegtekintést jelent, vagyis annyit, amennyi egy kisebb-közepes magyar település ingatlanjaira jön

– hívta fel a figyelmet Panek József.

A szakember a Metropolnak azt mondta, hogy a legtöbb látogatást hagyományosan a Balaton északi térsége kapja, de emelkedőben van a Tisza-tó környéke is. Mint mondta, az értékesítőik a budapesti Belváros külföldi érdeklődéseinek Covid-időszak utáni feléledéséről is beszámolnak. Viszont az is igaz, hogy az ingatlanirodák általában nyaralóként és lakóingatlanként is meghirdetik az adott ingatlanokat, így nehéz megítélni, hogy befektetési, klasszikus nyaralási vagy költözési szándékról van szó.

A jelenlegi pangó ingatlanpiacon az ingatlanosoktól több visszajelzésünk van németországi és izraeli vásárlók aktivitásának felértékelődéséről. Ezt az is mutatja, hogy az ingatlanosok és a magánszemélyek is egyre gyakrabban írják bele a hirdetés szövegébe, hogy német vagy angol nyelvű hívásokat is tudnak fogadni

Panek József szerint a demográfiai adatokból az látszik, hogy a németországi érdeklődések többsége a 60 évesnél idősebb korosztálytól származik.