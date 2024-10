Benézte a hétvégét az időjárás

Ha ránézünk a prognózisra, azt láthatjuk, hogy két napos csúszásban van az időjárás-felelős. A hétvégéhez ideális idő hétfőn és kedden köszönt majd be.

Itt van az ősz, itt van újra (Fotó: Pexels/Kadri Vosumae)

Íme a Köpönyeg.hu előrejelzése a következő napokra:

Vasárnap erősen felhős idő valószínű, elszórtan esővel és záporokkal. Éjszaka és reggel ködfoltok képződhetnek, különösen a szélcsendesebb területeken. Az északnyugati és nyugati szél többfelé megélénkül, időnként erősebb lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, így viszonylag hűvös, őszi időre számíthatunk.

Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. A délután folyamán gyenge délnyugati szél lengedez majd. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, így kellemes, napos őszi időben lesz részünk.

Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett több órán át süt majd a nap, csapadék nem várható. Éjszaka és reggel elsősorban keleten több helyen is köd, ködfelhőzet alakulhat ki. A déli és délkeleti szél a Dunántúlon időnként megélénkül, néhol erősebb széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.

Szerdán erősen felhős, délelőtt borult lesz az ég, és a nap első felében többfelé lehet eső. 16-22 fok ígérkezik. Az ÉNy-ira forduló szél megerősödik.