Fordulat az időjárásban: lehűlés és eső a láthatáron!

Az időjárás előrejelzés szerint pénteken nyárias idő lesz sok napsütéssel és gomolyfelhő-képződéssel. Hajnalban eleinte délnyugaton, majd délután és este az ország más részein is megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. A keleti, délkeleti szél több helyen megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, lassan gyengülhet a nappali felmelegedés. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is ezúttal a zivatarok miatt adtak citromsárga riasztást több vármegyére.

Fordulat várható az időjárásban / Fotó: met.hu

Szombaton napsütéses idő lesz, gomolyfelhő-képződéssel, elszórtan előfordulhat zápor és zivatar is. A hőmérséklet délutánra általában 27 és 32 fok közé emelkedik.

Vasárnap sok napsütés valószínű gomolyfelhőkkel. A nap folyamán 30 fok körüli meleg várható, helyenként záporokkal és zivatarokkal. Estétől egyre több helyen lehet csapadékra számítani.

Hétfőn erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, amelyből többfelé záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 25 és 32 fok között ingadozik. Az előrejelzés azonban még változhat a bizonytalan légköri viszonyok miatt - írja a Köpönyeg.