MEREK-tál: aszalt gyümölcsös máj a doktornőtől

Dr. Pataky Emese doktornő, aki Bowen-technikával, manuálterápiával dolgozik, megosztotta velünk, honnan van a MEREK-tál, és az azon szervírozott aszalt gyümölcsös máj receptjét is elárulta.

Egy szép MEREK-tál, rajta gránátalmás máj Fotó: Fodor Erika

„A hivatásom miatt is régóta kapcsolatban vagyok mozgássérült és testi fogyatékkal élő emberekkel, igyekszem őket minden lehetséges módon támogatni. A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában, a Marczibányi téren vásároltam azt a 3 gyönyörű kínáló tálat is, amin egy barátnős uzsonnameghíváson a harapnivalót kínáltam. Ezeket MEREK-tálaknak neveztem el, hiszen mindegyik sérült ember alkotása” - tájékoztatott Pataky Emese, aki arra is felhívta a figyelmet: azon túl, hogy a tálak megvásárlása segítséget jelent ezeknek az embereknek a számára, a gyönyörű színük és formájuk miatt adja magát, hogy mit tegyünk rá.

Dr Pataky Emese manuálterápiával gyógyít Fotó: Fodor Erika

„Szín szerint raktam rá a tálakra a különböző uzsonnafalatokat. A zöld virágmintás közepükre a sütőtököt sajttal, a lila lett a gyümölcs-kínálótál, az átmenő színűre pedig az aszalt gyümölcsös májat tettem, megfelelő színkombinációjú zöldségekkel.

A zöld lett a sütőtökös Fotó: Fodor Erika

Olyan nagy sikere volt a tálaknak – ételestől –, hogy a máj receptjét megosztom, hátha kedvet kap más is, hogy ilyen MEREK-tálon szervírozza.”

A lila a gyümölcsös Fotó: Fodor Erika

MEREK-tálra kívánkozó gránátalmás máj

Hozzávaló

1 kiló szárnyasmáj

20 dkg aszalt szilva

Pár szem nyers szilva

20 dkg szárnyaszsír

1 gránátalma

Színes zöldségek (zöldpaprika, cékla, sárgarépa, amit szeretünk)

Színek szerint megrakott MEREK-tálak (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

Az alaposan megmosott, megtisztított májdarabokat az aszalt és a friss szilvával és a szárnyaszsírral beletettem egy jénai tálba és a sütőben – sózás nélkül – összesütöttem, kb. fél óra alatt. Utána sóztam és a májdarabokat felraktam a tál zöld részére.

Már a látványa is ellenállhatatlan! Fotó: Fodor Erika

Tetejét - szándékos színorgiát keltve – gránátalmaszemekkel dekoráltam, mellé zöldpaprikát, sárgarépa gerezdeket és főtt cékladarabokat szórva – úgy, hogy azok elüssenek a tál színeitől. Mondhatom: szemet és gyomrot egyszerre gyönyörködtető eredmény született. És még a szívünk is jólesett, hogy a MEREK-et támogattuk.