Lecsó tarhonyával és tojással - Igazi nagycsaládos szezonális csemege!

Kinga négy gyermekes édesanyaként ilyenkor nyáron gyakran készít egy jó lecsót a családnak. Tarhonyát is tesz bele, és tojással dúsítja, hogy komplett ételt rakjon az asztalra.

„Hatan vagyunk alapból, de sosem lehet tudni, hogy melyik gyerekünk hozza a párját is vacsorára, ezért aztán ráhagyással készítek mindent, hogy biztosan jusson mindenkinek. Ezt a lecsó alapmennyiséget is szorzom, ha kell a várható létszám függvényében.”- tudtuk meg Kingától, aki a tarhonyás tojásos lecsó receptjét a Metropol Konyha rovatával is megosztotta.

A maradék lecsó friss paprikával és paradicsommal feldobva (Fotó: Fodor Erika)

Hozzávalók

Egy kicsi csemege szalonna

Egy kis fej vöröshagyma

Fél kiló paradicsom hámozva

1 kg paprika

7-8 dkg házi tarhonya

10 dkg kolbász

15-20 deka virsli

4-5 db tojás

Olaj és só

Másnaposan is nagyon jó! (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

Az apróra vágott szalonnát kicsi olajon megfuttatjuk, beletesszük a felkockázott vöröshagymát. Utána hozzáadjuk a felkockázott, hámozott paradicsomot. Amint a paradicsom levet ereszt hozzáadjuk a felszeletelt, kicsumázott paprikát. Külön serpenyőben megpirítjuk a tarhonyát és hozzáadjuk a kolbásszal együtt a lecsóalaphoz, amit sózunk.

Ha megpuhult a tarhonya és a paprika, akkor hozzáadjuk a felkarikázott virslit. Pár percig hagyjuk főni, és utána belekeverjük a felvert tojásokat. Ezután már csak pár percig kevergetve főzzük.