Gesztszeder poharas – Egészségünkre!

A fekete szeder nem véletlenül a nyár egyik nagy kedvence. Nemcsak színe, zamata egyedülálló, de páratlan az élettani hatása is. Legjobb frissen habzsolni, de remek pitét is csinálhatunk belőle. A gesztenyével való párosítást most próbáltuk először, de úgy tűnik, jó szívvel ajánlhatjuk. Akár klasszikus, akár cukor- és állatifehérje-mentes változatban! A Gesztszeder poharas alapból nem tartalmaz lisztet.

Ezzel vezetés előtt is koccinthatunk! Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló 2-4 talpas pohárhoz

25 dkg gesztenyemassza

25 dkg fekete szeder

2 dl tejszín (lehet növényi is) vagy joghurt (zab-, kókusz-, vagy mandulajoghurt is)

cukor vagy méz – ízlés szerint

10 dkg étcsoki (választható)

Gesztenye, fekete szeder, tejszín, csokiöntet, és kész! Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A fekete szederből néhány mutatós, nagy szemet félreteszünk. A többit öblítés után egy lábasban, ízlés szerinti cukor- vagy mézmennyiséggel 1-2 rottyanásig felforraljuk.

Ízlés szerint cukrozzuk vagy sem Fotó: Fodor Erika

Majd a levét leszűrjük, ezt szörpként megihatjuk vagy rácsorgatjuk a megtöltött Gesztszeder poharakra. A gesztenyemasszából 5 dkg-nyit lereszelünk. A többit a tejszínnel vagy a joghurttal kikeverjük.

A gesztenyemasszát a tejszínnel vagy növényi joghurttal kikeverjük Fotó: Fodor Erika

A talpas pohár aljára tesszük a gyümölcsdarabokat, majd a krémesített gesztenyemasszát, erre csorgatjuk az olvasztott csokit. Megszórjuk a gesztenyereszelékkel, és a tetejét fekete szederrel dekoráljuk.

Nemcsak mutatós, de üdítően finom és egészséges is! Fotó: Fodor Erika

A talpas pohárban mutatós és mennyei hideg desszertként kínáljuk. Mielőtt nekilátunk, akár koccinthatunk is vele, alkohol fogyasztása nélkül.

A kerek tál és a baloldali talpas mentes, a jobboldali pohár klasszik változat Fotó: Fodor Erika

A kikevert gesztenyemassza Fotó: Fodor Erika

Tipp

Ha csinálunk mentes változatot is, akkor alulra a gyümölcsvelőre jön a joghurt és arra a reszelt gesztenye (a csokiöntet fakultatív), majd a feketeszeder-darabok.