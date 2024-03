Zöldségsaláta nagyhétre – Itt a böjt fináléja, felkészülés a húsvétra

A húsvétot megelőző utolsó böjti időszak a nagyhét. Ilyenkor az ünnepre ráfordulva, sokan még komolyabban veszik az egyszerű, ínyencségeket elhagyó puritán táplálkozást, hogy a szervezetüket is előkészítsék a húsvéti fokozott „igénybevételre”. Aki nem a kenyér és víz mellett dönt, annak ajánljuk a könnyű zöldségsalátát, olajos magvakkal növelve a tápértékét. A bevásárlásra és az elkészítésre fordított idő megspórolásával is böjtölhetünk. Főzzünk abból, amit otthon találunk.

Böjti zöldségsaláta, quinoával és magvakkal Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

Répa

Kápia paprika

Magvak

Olivabogyók (zöld és fekete vegyesen)

Sajt (ami van)

Inka rizs vagy tészta

Olívaolaj

Tökmagolaj

Só ízlés szerint

Fehér és fekete szezámmag

Fél citrom leve

Üvegtálban rétegezve a saláta Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A 4 darab hűtőben lévő répát meghámoztam, a megmaradt száraz sajtvéget lereszeltem. A korábban tepsiben megpirított vegyes olajos magvas üveget leemeltem a polcról. Elővettem az olívaolajat és az utolsó pár csepp tökmagolajat is kinyertem az üvegből.

Magok, bogyók, pirított kápia, sajt Fotó: Fodor Erika

A 2 darab a konyhában árválkodó, már eléggé összeaszott bőrű kápiát kevés olíván, összevágva megpirítottam. Előkerült egy kis tasaknyi vörös quinoa, azt sós vízben (kétszeres mennyiség) megfőztem. Ezután már csak egy mély üvegtál kellett, és rétegesen egymásra raktam az előkészített „talált” hozzávalókat.

Hozzávalók a böjti salátához Fotó: Fodor Erika

Mindez a látvány kedvéért történt (ez is hozzátesz a fogyasztás élményéhez), mert miután a tál aljáról felfelé haladva a szezámmagokat is rászórtam, és olajjal is meglocsoltam, és kinyönyörködtem magam a színsávokban, az egészet alaposan összekevertem. Cserépedénybe tálalva még jobban mutat – talán még finomabb is…?

Könnyű, de tápláló Fotó: Fodor Erika

Tipp

Aki nem szereti az inka rizst, quinoát, esetleg a magvakat sem, az dúsíthatja a salátát az általa kedvelt fajtájú főtt tésztával. Ebben az esetben sem kell rá sem majonéz, sem másfajta öntet.