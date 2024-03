Csirketorta tökmagliszttel – Nem csak gluténmentes!

Éva háromgyermekes családanyaként figyelemmel kíséri a Metropol péntekenként megjelenő Konyha rovatát, és merít belőle ötletet. Ezúttal egy általa továbbfejlesztett receptünket küldte vissza, a csirketortát tökmagliszttel színesítve.

Csirketorta zöldítve, egészségesítve! Fotó: Fodor Erika

„Sok alternatív receptet megcsináltam már a Fodor Erika konyhájából. Ezúttal az itt tanult csirketortareceptet alakítottam át egy picit úgy, hogy »színesebb« is legyen, és ne csak gluténmentes liszttel, hanem mindenféle gabonaliszt kizárásával készítsek az egész családunk számára finom ebédet” – fűzte hozzá Éva a csirketortás receptünk tökmaglisztesítéséhez.

Éva és az ő csirketorta-változata Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló 1 őzgerincformához

50 dkg csirkemellfilé

20 dkg szeletelt bacon

20-25 dkg kemény sajt (füstölt is lehet vegyesen)

3-4 tojás

10 dkg tökmagliszt!

fokhagyma, só

Csirketorta őzgerincformában sütve Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A szeletelt baconnel kibéleljük az őzgerincformát. Az egyik fele szélesebb a szeleteknek, a másik vége kicsit elvékonyodik, ezért úgy jó, ha váltogatjuk: az egyik szelet keskenyebb felére kerül a másik vastag fele, ahogy haladunk a sütőforma kibélelésével. Ügyeskedni kell. Ha kész a bélelés, következnek a csirkemellszeletek, amit érdemes egy kicsit megklopfolni, aztán enyhén besózni. Az elején, mintha rántott csirkemellet csinálnánk, lisztbe forgatjuk. Aki glutén- érzékeny, az mentes lisztbe forgathatja, vagy aki egyáltalán nem óhajt búzalisztet enni, az csicseriborsóba rakhatja. Majd sóval, fokhagymával ízesített, villával felvert tojásba mártjuk a szeleteket. A fokhagyma mértékét mindenki eldöntheti. Van, aki extrán fokhagymásan szereti, van, aki éppen hogy. Egy keveset mindenkinek javaslok, mert nagyon megdobja. A párizsias csirkerétegre rászórjuk a lereszelt sajt felét, majd erre még egy réteg lisztbe és tojásba mártott csirkemellet rakunk. A tetejére jöhet a reszelt sajt másik fele. Ezután nincs más hátra, mint rátakargatni a bacont, hogy alul is, felül is ennek a szaftjában süldögéljen. Ha helyenként nem elég hosszú a baconszelet, ott pótoljuk a lepotyogott szalonna-diribdarabokkal, hogy a zsiradékot biztosítsuk ezzel. Így kerül be a sütőbe, és amikor kész, átforgatjuk, visszatesszük a sütőbe, megpirítjuk, és ha kicsit hűlt, így szeleteljük. 180 fokon 25-30 percig sütjük, majd ráborítjuk egy másik tepsire, és a tetejét (ami eddig az alja volt) megpirítjuk grillező funkcióban 10 percig. Nem kell letakarni, közepes hőfokon sütjük, figyelünk, hogy ne süssük túl, mert akkor kiszárad.