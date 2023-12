Így csinálja egy apuka a retro túró rudit!

Nagy örömünkre ezúttal egy férfi osztotta meg velünk konyhai alakításainak egyikét. Ráadásul egy édességet! „A feleségem annyiféle sütés nélkül, gyorsan összedobható édes bekapnivalót tanult már a Metropol konyharovatból, hogy egyik délután én is megcsináltam gyerekkorom nosztalgikus kedvencét, a túró rudit – mesélte Szabó Lajos. A 7 gyerekes családapa hozzátette, bosszantja, hogy ma már nem kapni az igazi régi rudit, ezért ő egyszerűen beízesítette a túrót, és a masszából golyókat formálva megforgatta ezeket olvasztott étcsokiba. Még az agyoncukrozott, ízesített mai változatokhoz szokott gyerekeinek is ízlett!

Nem csak guszta, finom is és tiszta túró! Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

Fél kiló túró

Cukor (eritrit) ízlés szerint

20 dkg étcsokoládé (70%-os)

A mandulaforgácsot kvázi mint hajat is szórhatjuk a golyókra Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Az édesített túrómasszát kézzel összedolgoztam, betettem fél órára a hűtőbe. Addig felolvasztottam a csokit. A bekevert túróból golyókat sodortam, egyesével beforgattam a félig már megdermedt csokimasszába, majd visszatettem ezeket a hűtőbe. Mire a kisebbek hazaértek, kész is volt az uzsonna színtiszta túróból! Némelyikre mandulaforgácsot is szórtam a feleségem kedvéért, mert ő a magvas sütikért van oda. Ez is bejött.