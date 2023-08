A Zádor kávé mint töltött káposzta a Magyar Ízek Utcáján!

Az augusztus 18. és 20. között látogatható Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárnál, a Lánchíd utcától az Erzsébet híd lábáig tartó gasztrókavalkádban a magyar pörkülésű (Esztergomi mester által tökéletesített) Zádor Kávé is jelen lesz a népszerű Luna és Róma kávéfajtáival. Zádorékhoz zsákokban, limitált mennyiségben érkezik a zöld kávé, és nem ömlesztve, hatalmas konténerekben, esetleg szennyezőanyagokkal keveredve.

Zádor kapucsínó saját cremával – Fotó: Fodor Erika

„Nem csak kóstolni lehet itt a kávéinkat, hanem kimérve vásárolható lesz hazavitelre, hogy otthon is jó kávét igyunk – ajánlja Zádor Attila, aki feleségével, Évával a minőségi kávéfogyasztás mellett elkötelezettje a környezettudatos és egészséges életnek is.

A Luna az egyik legnépszerűbb – Fotó: Fodor Erika

„Kávéink alacsony savtartalma miatt nagyon sok pozitív visszajelzésünk van arról, hogy olyanok is fogyaszthatják, akiknek érzékeny a gyomruk. A pörkölésből fakadó aclymáttartalom is a megengedett érték egy ötöde alatt van, ami szintén nem egy elhanyagolható szempont. És akkor az élvezeti értékéről még nem is beszéltem!” – fejti ki Attila, aki miközben minket a Debreceni nagytemplom kávéjából is megkínál (fenséges!), természetesen magának is készít akkurátusan egyet.

Gajdó Delinke színésznő is szerette a Zádor kávékat – Fotó: Fodor Erika

A kávéalkotás közben kifejti, az ő kávéjuk olyan, mint a magyar töltött káposzta: a közönség, a fogyasztók ízlése is alakítja, addig finomítják, amíg elnyeri a tetszésüket. Zádor Attila tételmondata nem véletlenül ez: „Van egy jó és egy rossz hírem. A jó az, hogy a Zádor Kávéra nagyon hamar rá lehet szokni, a rossz: hogy leszokni nagyon nehéz lesz, ha egyáltalán...”