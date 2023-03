Mutatjuk a legjobb böjtösbabot a nagyböjt alatt - Videó!

Ha húsmentesen kell megoldani az ebédet, akkor különösen fontos, hogy ne kizárólag gyorsan felszívódó, csak élvezeti értékkel bíró ennivalót vigyünk be a szervezetünkbe, hanem az étel laktató, finom, és még hasznos tápanyagtartalmú is legyen. Minderre kiváló egy jó fokhagymás paradicsomos böjtösbab, akár tükortojással, akár magában.

Egy tál húsmentes finom étel Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

50 dkg fehér szárazbab

1 kg sűrített paradicsom vagy házi paradicsomszósz (1-,1,5 liter)

2-3 gerezd fokhagyma

só, sors

bazsalikom (szárított vagy friss)

Elkészítés

A babot előző este beáztatjuk. A megduzzadt babszemeket szúrön átmossuk, és egy lábosba öntjük. Épp csak annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje, és így megfőzzük – ízlés szerint sózva. Közben egy serpenyőben felforrósítjuk a paradicsomszószt, az összetört fokhagymával, bazsalikommal, borssal és néhány korty olívaolajjal fűszerezve.

A fokhagymás-fűszeres paradicsomszószt ráöntjük a babra Fotó: Fodor Erika

Ezt a szósz vagy rögtön hozzáöntjük a fővő babhoz, vagy csak a végén keverjük bele. Ha kész a bab, és összerottyant a szósszal, tálalhatunk is. A piros szószban a fehér babszemekhez látványra és ízben is jól passzol a tükörtojás – de van, aki (én) magában is szereti!

Paradicsomos babfalat Fotó: Fodor Erika

Egy tipp

Aki sűrűbben szereti a paradicsomos babot, annak azt ajánlom, hogy liszt helyett magával a babbal „rántsa be” egy kicsit. Amikor már megfőtt a bab, egyszerűen tegyük be a fazékba a késes botmixert, és addig krémesítsük a babszemeket, amíg számunkra megfelelő állagú lesz.

Külön készül a paradicsomszósz a babra Fotó: Fodor Erika

És a tuti

Ha megoldható, akkor a fokhagymás paradicsomszószt csak akkor forgassuk bele a babba, ha az már majdnem teljesen megfőtt, és utána már csak éppen rottyantsuk össze.