Gesztenyetök – gesztenyével és tejszínhabbal töltve – Videó és képgaléria

Szabó Zsófi édesanyja, Pálma megajándékozott minket saját zöldségeséből egy gesztenyetökkel, amit a férje családjától szerez be. Kaptunk mellé mennyei moldova szőlőt is, ebből született meg a gesztenyetök desszert, amelyet Szabó Gyuszkó jóízűen tesztelt is.