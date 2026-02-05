A szuperdada szerint szülők milliói követik el ezt a hibát
A szülőség nehéz feladat. A szuperdada szerint egy dolgon lehetne változtatni.
Jo Frost, a szuperdada elmondta, hogy a szülők gyakran hibáznak a gyerekeikkel, és fontos, hogy helyrehozzák a hibákat és megadják gyermekeiknek a megfelelő tiszteletet.
Újabb remek tanácsot ad a szuperdada
Az 55 éves Jo Frost elárulta, hogy sok szülő hibát követ el anélkül, hogy tudnának róla. A dada arról ismert, hogy megtanítja a szülőknek, hogy fegyelmezzék a gyermekeiket. Szerinte kétféle nevelési stílus létezik, és a szülők gyakran nem ismerik fel, melyikhez tartoznak – ezzel pedig akaratlanul ártanak gyermekeiknek.
Szülők milliói nem tudják a különbséget a tekintélyelvű és határozott szavak között... ez elég zavaró lehet, ugye? Azonban, ahogy már kifejtettük, a két szó teljesen különböző nevelési stílust képvisel.
A tekintélyelvű nevelés azt jelenti, hogy nem mindig hallgatsz a gyerekedre, hanem vaskézzel uralkodsz rajta. Ilyenkor nem mindig figyelsz oda a gyereked érzéseire. A határozott nevelés következtében azonban meghallgatod a gyermekedet, és törődsz azzal, hogyan érzi magát.
Ugyanakkor szülőként is érvényesítheted magad azáltal, hogy tiszteletteljesen kommunikálsz a gyerekkel, és egészséges határokat is szabsz. A határozott nevelés lehetővé teszi, hogy mindkét fél tiszteletben érezze magát, miközben a szülő pozitív példát mutat a gyermeknek.
Sok szülő nehézségekbe ütközik, mert nem szán időt arra, hogy megvizsgálja nevelési stílusát vagy felismerje annak hatását partnerére és gyermekére. Ennek következménye lehet gyakran a polarizált nevelés, passzív-agresszív viselkedés és a párok közötti megosztottság érzése.
A szuperdada szerint hatalmas probléma, ha a szülők nem kérdőjelezik meg nevelési stílusukat.
Ezért arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el azon... milyen a stílusotok, és milyen hatással van a családotokra?
– olvasható a Mirror cikkében.
