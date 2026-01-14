RETRO RÁDIÓ

Ismered a hangos keresés módszerét? Ezt tedd, ha szem elől veszíted a gyereked

Egy anyuka tanácsot ad azoknak, akik nyilvános helyen veszítik el gyermeküket.

Létrehozva: 2026.01.14. 21:00
keresés eltűnt gyerek elveszett

Egy anyuka elvesztette a gyermekét a szupermarketben, és a tapasztalata megtanította arra, hogy a hangos keresés módszerét kell használnia. Az anyuka azt tanácsolja a szülőknek, hogy kövessék a példáját.

Mi a hangos keresés és miért hasznos?
A hangos kereséssel gyorsabban megtalálhatjuk gyermekünket      Fotó: Anna Om /  Shutterstock

Mi a hangos keresés és miért hasznos?

Egyetlen szülő sem akar belegondolni, hogy egy napon gyermeke eltűnhet mellőle egy nyilvános helyen. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a szülők gyorsan és jól reagáljanak, hogy megtalálják gyermeküket.

Egy anya elárulta legfontosabb tanácsait, amellyel segíthet a többi szülőnek. A nő hangos keresés módszerére esküszik, hiszen ilyenkor mások is bekapcsolódnak a kutatásba.

Ha egy vidámparkban, állatkertben, bevásárlóközpontban vagy bármi más helyen vagy és körülnézel, és a gyermeked már nincs veled, akkor hangosan kezdj el keresni. Ne csendben indulj a keresésére

Az anya @jesmartin néven posztolt, és elmagyarázta, hogyan bizonyult ez a technika létfontosságúnak fia megtalálásában, miután az elkóborolt ​​egy boltban.

Hangosan akarsz kutakodni, és ezzel azt akarom mondani, hogy elkezded kiabálni a gyerek leírását, miközben keresed. Valami ilyesmit fogsz mondani: Egy ötéves fiút keresek, rövid barna haj, barna szem, fehér, piros Nike pólóban, fekete rövidnadrágban, fekete cipőben

A hangos keresés miatt a többi ember is körülnéz maga körül, így nagyobb eséllyel találják meg az elkóborolt gyereket. Ha pedig nem csak elkóborolt, hanem valaki elvitte, akkor nagyobb eséllyel elengedik.

Ha a legrosszabb forgatókönyv valósulna meg és valaki elvinné a gyermekedet, az növelheti annak az esélyét, hogy az elkövetők egyszerűen elengedik, miután meghallják, hogy mindenki őket keresi, és pontos személyleírás áll rendelkezésre a gyerekről

Jess Martin további javaslatokat tett, többek között azt, hogy a gyerekeket élénk színű, összeillő ruhákba öltöztessék, hogy könnyebben felismerhetők legyenek a zsúfolt helyeken - írja a Mirror.

@jesmartini EVERY PARENT NEED TO WATCH! This tip works! So scary @proudmommy9110 thank you for sharing and great job finding ur son! #momsoftiktok #parents #psa #staysafe #childsafety ♬ original sound - Jess martini

 

