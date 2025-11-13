Ennek a csillagjegynek váratlan bevétel üti a markát csütörtökön!
A csillagok szerencsét vagy extra pénzt jeleznek egy csillagjegynek, ami egy különleges véletlennek vagy váratlan bevételnek köszönhető. A csütörtöki horoszkóp megmutatja minek köszönhető a szerencséje!
Érdekes csillagállásoknak lehetünk szemtanúi: valakinek anyagi előnyökkel kecsegtet, másnak döntési kényszert, vagy feszült helyzeteket hoz. A horoszkóp azonban megmutatja mi a teendő.
Horoszkóp: A csillagok extra pénzt jeleznek egy csillagjegynek
Kos
Csütörtökön nehéz fényszögek jeleznek kihívást jelentő döntést. Két lehetőség között ingadozik, úgy érzi, képtelen választani. Azonban az sem megoldás, ha nem viszi dűlőre a dolgot. Bármennyire is ügyesen zsonglőrködik az idejével és a figyelmével, döntenie kell két lehetőség között.
Bika
A Hold és a Merkúr nehéz fényszöge kellemetlen helyzetet jelez a munkahelyén. Előfordulhat, hogy most a főnökének kell megmondania, ha tévedett, ami persze nem könnyű feladat. Szavaival könnyen felbosszanthatja őt, és nem biztos, hogy a másik fél jól reagál a mondandójára.
Ikrek
Ha arra vár, hogy mások mondják meg, mit kell tennie, valamit nem jól csinál. Valójában ön az, akinek döntenie kell, mit lép ebben a helyzetben. A Merkúr fényszöge is megerősíti, hogy egyszerűen ön tudja jobban, nem mások, mi a helyes irány.
Rák
Csütörtökön abban lehet sikeres, hogy újszerű megoldással oldja meg a munkahelyi feladatokat. Ma szívesen vállal kockázatot, ami meg is térül. Így jobb eredményeket érhet el, mintha mindent a megszokott, jól bevált módszerekkel próbálna megoldani.
Oroszlán
Ez egy vidám nap lehet, de időnként „sok” lehet a környezete számára – erre érdemes odafigyelnie. Legyen tekintettel mások hangulatára is! Kaphat egy megkeresést, amely beindítja a fantáziáját. Ne ugorjon fejest a lehetőségbe azonnal, előbb járjon utána a részleteknek is.
Szűz
Délelőtt nem lesz könnyű a munkájára összpontosítania, mert valaki vagy valami folyton eltereli a figyelmét. Déltől azonban egyre jobb passzba kerül, és sorra pattannak ki a fejéből a remek ötletek. Ezek kapcsolódhatnak a magánéletéhez és a munkájához is.
Mérleg
Sok terve és ötlete van, de valami eddig visszatarthatta attól, hogy meg is valósítsa őket. Talán visszajelzést, jelet vagy bátorítást várt a környezetétől? Most megkapja mindezt! A Hold és a Vénusz szextil fényszöge egy olyan személyt jelez, aki segíteni fog önnek.
Skorpió
Figyelmetlen vagy kapkodó lehet, és annyi mindennel kell foglalkoznia, hogy a nap végére valószínűleg úgy érzi majd, elment az idő, mégsem haladt semmivel. Ez azonban nem igaz: minden területen egy kicsit előrébb jut.
Nyilas
A Merkúr és a Mars fényszöge hajlamosíthat a túlzásokra. Ugyanakkor most rendkívül erős a kisugárzása, így ha meg szeretne győzni valakit, vagy eladna valamit, ez a nap kifejezetten alkalmas erre. Csak szólaljon meg, vesse be a mosolyát, és minden a maga útján halad!
Bak
Csütörtökön egy helyzetben nagyon jól jöhet ki a lépés, annyira, hogy talán még meg is lepődik rajta. Ha azonban mindent alaposan végiggondol, belátja majd, hogy mindez elkerülhetetlen volt, és teljesen megérdemelt. Ne kérdőjelezze meg a szerencsés fordulatot!
Vízöntő
Csütörtökön új dolgokkal ismerkedhet meg, és érdemes is nyitva tartania a szemét-fülét, mert mindez a későbbi terveit is segítheti. Jó híreket kaphat, és elsimulhatnak olyan gondjai, amelyek már egy ideje nyomasztották.
Halak
Bár kihívásokat is hozhat a csütörtök, összességében sokkal több lesz a pozitívum. A csillagok szerencsét vagy extra pénzt jeleznek önnek, ami egy különleges véletlennek vagy váratlan bevételnek köszönhető lehet. A munkájában is előrelépés várható.
