Ennek a csillagjegynek váratlan bevétel üti a markát csütörtökön!

Érdekes csillagállásoknak lehetünk szemtanúi: valakinek anyagi előnyökkel kecsegtet, másnak döntési kényszert, vagy feszült helyzeteket hoz. A horoszkóp azonban megmutatja mi a teendő.

Horoszkóp: A csillagok extra pénzt jeleznek egy csillagjegynek

Kos

Csütörtökön nehéz fényszögek jeleznek kihívást jelentő döntést. Két lehetőség között ingadozik, úgy érzi, képtelen választani. Azonban az sem megoldás, ha nem viszi dűlőre a dolgot. Bármennyire is ügyesen zsonglőrködik az idejével és a figyelmével, döntenie kell két lehetőség között.

Bika

A Hold és a Merkúr nehéz fényszöge kellemetlen helyzetet jelez a munkahelyén. Előfordulhat, hogy most a főnökének kell megmondania, ha tévedett, ami persze nem könnyű feladat. Szavaival könnyen felbosszanthatja őt, és nem biztos, hogy a másik fél jól reagál a mondandójára.

Ikrek

Ha arra vár, hogy mások mondják meg, mit kell tennie, valamit nem jól csinál. Valójában ön az, akinek döntenie kell, mit lép ebben a helyzetben. A Merkúr fényszöge is megerősíti, hogy egyszerűen ön tudja jobban, nem mások, mi a helyes irány.

Rák

Csütörtökön abban lehet sikeres, hogy újszerű megoldással oldja meg a munkahelyi feladatokat. Ma szívesen vállal kockázatot, ami meg is térül. Így jobb eredményeket érhet el, mintha mindent a megszokott, jól bevált módszerekkel próbálna megoldani.

Oroszlán

Ez egy vidám nap lehet, de időnként „sok” lehet a környezete számára – erre érdemes odafigyelnie. Legyen tekintettel mások hangulatára is! Kaphat egy megkeresést, amely beindítja a fantáziáját. Ne ugorjon fejest a lehetőségbe azonnal, előbb járjon utána a részleteknek is.

Szűz

Délelőtt nem lesz könnyű a munkájára összpontosítania, mert valaki vagy valami folyton eltereli a figyelmét. Déltől azonban egyre jobb passzba kerül, és sorra pattannak ki a fejéből a remek ötletek. Ezek kapcsolódhatnak a magánéletéhez és a munkájához is.

Mérleg

Sok terve és ötlete van, de valami eddig visszatarthatta attól, hogy meg is valósítsa őket. Talán visszajelzést, jelet vagy bátorítást várt a környezetétől? Most megkapja mindezt! A Hold és a Vénusz szextil fényszöge egy olyan személyt jelez, aki segíteni fog önnek.