Óriási kockázattal jár a lejárt gyógyszerek szedése

A fájdalomcsillapító már hat hónapos – biztonságos még szedni? Mi a helyzet más gyógyszerekkel, amelyek már lejártak? Bizonyos esetekben egy gyógyszer egyszerűen már nem hat. Más esetekben a szedése veszélyes, akár életveszélyes is lehet – óvatosság ajánlott!

A lejárt gyógyszerek szedése kockázattal jár – Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

A tabletták eltarthatósága

A tabletták, cseppek vagy kapszulák általában több évig eltarthatók. A szakértők szerint sok gyógyszer eltarthatósága a gyártástól számított öt évig is felhasználható. A nyomtatott dátum azonban kötelező érvényű. A gyógyszercsomagolásokon feltüntetett lejárati dátumok sokkal többet jelentenek, mint egy ajánlás. Ez különbözteti meg őket az élelmiszerek minőségmegőrzési idejétől – írja a Bild.

A csomagolás dönt

Kívülről nem lehet megállapítani, hogy a gyógyszerek már rég lejártak. Ezért elengedhetetlen a csomagolás megőrzése. Látható lejárati dátum nélkül még az orvosok vagy a gyógyszerészek sem tudják megállapítani, hogy a gyógyszer még hatásos-e, vagy akár veszélyes is.

Veszély vészhelyzetben

Mi történik, ha lejárt gyógyszereket szedsz be? Némelyik hetekig szinte normálisan hat, míg mások elveszítik a hatékonyságukat. A sürgősségi gyógyszerek, mint például az adrenalintollak, különösen kockázatosak. Más gyógyszerek bomlása során méreganyagokat termelhetnek. Minél régebbi a gyógyszer, annál veszélyesebb. A legrosszabb esetben életveszélyes is lehet.

Az aszpirin gyakran ártalmatlan – a vérnyomáscsökkentők nem

Például a lejárt aszpirin gyengébbé válik, de nem mérgezővé. Egészen más a helyzet a hidroklorotiazid hatóanyagot tartalmazó vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel. A lebomlás formaldehidet – egy rákkeltő anyagot – termel. A tetraciklin antibiotikumok is kockázatosak. Bomlástermékeik Fanconi-szindrómát, egy vesebetegséget válthatnak ki.

A szemcseppek megvakíthatnak

Néhány gyógyszer soha nem éri el a lejárati dátumát. A szemcseppek például felbontás után csak négy-hat hónapig tartanak el. Ezt követően szemfertőzéseket okozhatnak – a legrosszabb esetekben akár vakságot is.

A gyógyszerek ártalmatlanítása

A nem megfelelően ártalmatlanított gyógyszerek szennyezik a környezetet. A németországi Szociális-Ökológiai Kutatóintézet szerint a németek 47 százaléka önti a folyadékmaradványokat a lefolyóba vagy a WC-be. Csak 15 százalékuk jár el helyesen, és dobja azokat a háztartási hulladékba. Manapság a háztartási hulladék már nem a hulladéklerakókban végzi, hanem elégetik, beleértve a gyógyszerekben található hatóanyagokat is. A gyógyszertárak 2009 óta nem kötelesek visszavenni a régi gyógyszereket, de gyakran önkéntesen felajánlják ezt a szolgáltatást.