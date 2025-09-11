A Bika Hold energiája ma különlegesen hat ezekre a csillagjegyekre

Kos

A Bika Hold a belső biztonságérzetére, stabilitására hívja fel a figyelmét. Most különösen érdemes visszanyúlnia a gyökereihez, és megvizsgálnia, mi az, amire valóban szüksége van ahhoz, hogy kiegyensúlyozottnak érezze magát. Könnyen lehet, hogy ma rájön, kinőtt bizonyos szokásokat, embereket vagy helyzeteket.

A Hold energiája sok meglepetést tartogat Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Bika

A Hold a Bikában jár, így minden szem önre szegeződik. Ez lehet, hogy először zavarba ejti, ugyanakkor óriási lehetőséget rejt az elismerésre. Gondolja végig: hogyan is él, viselkedik, amikor senkinek sem akar bizonyítani? Most az a feladata, hogy elfogadja magát olyannak, amilyen.

Ikrek

Csütörtökön érdemes lassítania, és a belső hangjára figyelnie. Olyan jeleket kaphat, amelyeket a mindennapok zaja miatt általában nem ismer fel. Hallgasson a teste üzeneteire, az álmaira vagy apró megérzéseire. Ez a nap az érzelmi „méregtelenítés” ideje is – engedje el, ami felesleges.

Rák

Ma a közösségi kapcsolatai kerülnek előtérbe. Gondolja végig: kik azok, akik mellett valóban töltekezik, és kik azok, akik csak elszívják az energiáját? A Bika Hold stabilitása segít tisztán látni, kire számíthat igazán.

Oroszlán

A Hold a Bikában az ambícióira világít rá. Nem abban az értelemben, hogy elég erősek-e, hanem hogy mi mozgatja őket. Az elismerés, a cím, vagy a munka valódi öröme hajtja? Könnyen rájöhet ma, hogy a siker nem csupán tapsból és dicséretből áll, hanem abból is, mennyire elégedett azzal, amit végez.

Szűz

Csütörtökön új nézőpontok nyílhatnak meg ön előtt. A Bika Hold stabil energiája segíthet felismerni, mi tartotta vissza eddig. Engedje, hogy egy friss inspiráció elindítsa valami új felé.

Mérleg

Csütörtökön nem elégítik ki a felszínes élmények – sem egy könnyed csevej, sem egy üres kapcsolat. A Bika Hold a valódi intimitás irányába tereli. Egy szép estét tölthet a párjával, vagy ha épp ismerkedik, gyorsan közös nevezőre juthat valakivel.

Skorpió

Minden kapcsolata tükörként szolgálhat ma. A Bika Hold energiája rámutat, hol vetítette ki vágyait vagy félelmeit másokra. Ez most nem a kompromisszumok, hanem az őszinteség ideje. Egy közeli személytől értékes tanácsokat is kaphat.