Köszönd a Merkúrnak és a Vénusznak! 4 csillagjegy, akit újra összejön az exével szeptemberben

A csillagok állása régi szerelmek fellángolását hozhatja. Mutatjuk, mely csillagjegyek életébe tér vissza egy ex!
Van, aki azt vallja: ami egyszer lezárult, azt nem érdemes bolygatni, míg más szerint igenis adni kell egy második esélyt – legalábbis bizonyos esetekben. Nos, szeptemberben kétségtelenül szembe találja magát ezzel a kérdéskörrel négy csillagjegy is. A retrográd Merkúr a múlt újrajátszását hozza magával, míg az Oroszlánban tanyázó Vénusz gondoskodik arról, hogy ez a múlt négy csillagjegy esetében is visszahozzon egy rég elfeledett – vagy tán igazán soha le nem zárt – szerelmet. Horoszkópjuk alapján fedjük fel, kinek a szerelmi élete fordul fel fenekestül szeptemberben.
Rák: visszatér a múlt
Az érzelmekkel teli Rákot a Hold uralja: egy múltba folyamatosan visszatérő, ciklikus égitest. Aligha meglepő hát, hogy e listára is felkerült, és szeptemberben egy régi szerelem visszatérését tapasztalhatja meg. Ez persze nem feltétlenül jelenti egy ex visszatérését: könnyen lehet, hogy a Rák egy új partner oldalán találja magát ugyanazon az úton, ahol egyszer már járt.
Szűz: múltbéli leckék
E gyakorlatias jegy szeptemberben úgy érezheti: itt az ideje felvenni a kapcsolatot egy volt szerelemmel. A jelen bölcsességével, az azóta eltelt idő leckéivel begyógyítani az akkor szerzett sérüléseket, és egy egészségesebb, érettebb kapcsolatot kialakítani, mint amit a szakítás hozott.
Mérleg: egy románc újraéledése
Egy régi szerelem visszatérését hozza a hónap: valakiét, aki mellett mintha most minden édesebbnek tűnne. Talán ezúttal igazán működni fog az, ami korábban nem? Könnyen lehet! A Mérlegeknek egy dologra kell vigyázniuk: ne lovallják bele magukat túlságosan a helyzetbe, ne rohanjanak! Élvezzék ki a pillanatokat, de tegyenek meg minden lépést megfontoltan.
Skorpió: az örökké égő láng
A csillagoknak köszönhetően a Skorpió jegy szülötteinek gondolatai egy olyan múltbéli kapcsolat körül forognak, ami soha nem lett igazán lezárva. Egy olyan szerelemről van szó, aminek tüze soha nem hunyt ki teljesen, így könnyedén újra lángra lobbanhat. A szeptember a váratlan változások hónapja lesz: ez jelenthet lezárást, de akár a szenvedélyek teljes erejű, mindent elöntő visszatérését is.
