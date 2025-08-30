Köszönd a Merkúrnak és a Vénusznak! 4 csillagjegy, akit újra összejön az exével szeptemberben

Van, aki azt vallja: ami egyszer lezárult, azt nem érdemes bolygatni, míg más szerint igenis adni kell egy második esélyt – legalábbis bizonyos esetekben. Nos, szeptemberben kétségtelenül szembe találja magát ezzel a kérdéskörrel négy csillagjegy is. A retrográd Merkúr a múlt újrajátszását hozza magával, míg az Oroszlánban tanyázó Vénusz gondoskodik arról, hogy ez a múlt négy csillagjegy esetében is visszahozzon egy rég elfeledett – vagy tán igazán soha le nem zárt – szerelmet. Horoszkópjuk alapján fedjük fel, kinek a szerelmi élete fordul fel fenekestül szeptemberben.

Négy csillagjegy életét alaposan felkavarja egy volt szerelem visszatérése Fotó: Unsplash

Csillagjegyek, akik életébe visszatér egy elmúlt szerelem

Rák: visszatér a múlt

Az érzelmekkel teli Rákot a Hold uralja: egy múltba folyamatosan visszatérő, ciklikus égitest. Aligha meglepő hát, hogy e listára is felkerült, és szeptemberben egy régi szerelem visszatérését tapasztalhatja meg. Ez persze nem feltétlenül jelenti egy ex visszatérését: könnyen lehet, hogy a Rák egy új partner oldalán találja magát ugyanazon az úton, ahol egyszer már járt.

Szűz: múltbéli leckék

E gyakorlatias jegy szeptemberben úgy érezheti: itt az ideje felvenni a kapcsolatot egy volt szerelemmel. A jelen bölcsességével, az azóta eltelt idő leckéivel begyógyítani az akkor szerzett sérüléseket, és egy egészségesebb, érettebb kapcsolatot kialakítani, mint amit a szakítás hozott.