Ez a csillagjegy ma váratlan jó hírt kap

Napi horoszkóp – 2025. augusztus 29., péntek

Kos

Pénteken azt tapasztalhatja, hogy minden jó cselekedet, amit az utóbbi időben mások felé tett, most visszatér önhöz. A Skorpió Hold és a Jupiter kedvező fényszöge olyan helyzeteket hoz, ahol elismerést, hálát vagy épp szerencsét élhet meg. Hallgasson a megérzéseire, mert most különösen tisztán mutatják az utat.

A Ráknak pénteken egy váratlan jó hír aranyozhatja be a napját (Fotó: Unsplash)

Bika

Ma békés, harmonikus napja lehet, tele apró örömökkel. A Skorpió Hold segíti, hogy mélyebben kapcsolódjon szeretteihez, a Jupiter pedig szerencsés fordulatokat hoz. Érdemes ma jó szívvel adni másoknak, hiszen amit nyújt, azt most sokszorosan visszakapja.

Ikrek

Pénteken úgy érezheti, minden összeáll, minden a helyére kerül. A Jupiter fényszöge váratlan lehetőséget adhat, egy apró véletlenből akár nagyobb siker is kerekedhet. Az intuíciója ma rendkívül erős – érdemes bíznia benne, mert fontos kérdésekben is elvezetheti a megoldáshoz.

Rák

A Skorpió Hold különösen mély érzelmeket hoz önnek, a Jupiter pedig áldást és támogatást ad hozzá. Ha családjával vagy szeretteivel tölti a napot, most szívből jövő örömöket élhet át. Egy váratlan jó hír vagy ajándék ma bearanyozhatja a napot.

Oroszlán

Ma szinte minden a kedvességről, a pozitív energiákról szól. A Jupiter segít abban, hogy megkapja azt a figyelmet és szeretetet, amit mások felé sugároz. Egy váratlan lehetőség vagy sikerélmény feldobhatja a napját.

Szűz

Pénteken a nyugalom és a belső harmónia kíséri végig a napját. Amit eddig tiszta szívből tett másokért, most visszaköszönhet: egy apró kedvesség, hálás gesztus vagy szerencsés véletlen formájában. Ráadásul az intuíciója ma különösen pontos, így bátran támaszkodhat rá.

Mérleg

Ma különösen jól érzi magát a bőrében: a Skorpió Hold és a Jupiter együtt könnyedséget, szerencsét, harmóniát ad. Egy beszélgetésből, találkozásból vagy akár egy váratlan lehetőségből most örömmel teli fordulat jöhet. Engedje, hogy a megérzései vezessék!

Skorpió

Pénteken igazán erőteljes, mély energiákat élhet meg. A Hold az ön jegyében jár, és a Jupiter segíti abban, hogy minden, amit tiszta szívből tett, most visszatérjen önhöz. Lehet, hogy egy apró véletlen vagy szerencsés fordulat ma egészen különleges ajándékot hoz.