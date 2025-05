Horváth Éva ülve húzza fel magát a lépcsőfokokon

Horváth Éva 2024 novemberében, éppen a születésnapján szenvedett súlyos motorbalesetet Balin. A baleset következtében bal lába öt helyen tört el, és nyílt törést szenvedett. Az első, nyolcórás műtétet még Balin végezték el, azonban egy súlyos kórházi fertőzés miatt úgy döntött, hogy hazautazik Magyarországra a további kezelések érdekében. A hosszú repülőút során az állapota annyit romlott, hogy Budapestre érkezése után azonnal az intenzív osztályra került. Éva rehabilitációja immár fél éve tart, és a jelek szerint egész jó úton halad, az egykori szépségkirálynő már el is kezdte élni a régi életét, például fodrászhoz jár. Az mondjuk megér egy misét, hogy hogyan jut el a szakemberhez begipszelt lábbal.

Horváth Éva lába még mindig nem a régi a motorbalesete óta (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Éva lépcsőzése egy valóságos mutatvány

A híresség rendszeresen beszámol a közösségi oldalain arról, hogy éppen hol tart a felépülésben, hogy napról napra milyen új "trükköket" tud megcsinálni, amikről az elmúlt fél évben csak álmodozott. Ilyen a lépcsőn járás is, vagy inkább nevezzük feljutásnak, mert amit Éva a legutóbb művelt egy emeletre feljutáshoz, az minden volt, csak lépcsőzés nem. A szépségkirálynő a műveletről videót is készített, amit sajnos nem tudunk megmutatni, mert az Instagram-oldalán a mindössze 24 óráig elérhető story-ban van. De fotót azért mellékelünk:

Horváth Éva így megy fel az emeletre (Fotó: Instagram)

A kisvideóból kiderül, hogy Horváth Éva motorbalesete óta továbbra sem tud lépcsőzni, ülve húzza fel magát lépcsőfokról lépcsőfokra, így ugyanis a legkényelmesebb számára feljutni egy emeletre. A mutatványban segítsége is van, valakinek ugyanis tartania kell a járókeretet, amivel egyenes felületen halad. A videó egyébként arról is árulkodik, hogy Éva nem hajlandó elhagyni magát, és igyekszik felvenni azt a régi tempót, amit a balesete előtt tudott diktálni magának. A hétköznapi életbe való visszatérés azonban nem zökkenőmentes - mint azt látjuk most is -, de ezzel együtt is sok apró sikerélményt ad, ami a gyorsabb gyógyulás egyik kulcsa.