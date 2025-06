Dobd fel a menüt zsenge zöldborsóval!

Ne spórolja meg a munkát: a friss és zsenge szemek gyorsan feledtetik a fagyasztott vagy konzervtársaik ízét. Ha már itt a zsenge zöldborsó szezonja, érdemesebb azt használni a következő, Fanny magazin által válogatott zöldborsó receptekhez, amiből biztosan kér még repetát a család.

A zsenge zöldborsó szémos fenséges étel alapja (Fotó: Pexels/R. Khalil)

Fetás zöldborsókrém recept

HOZZÁVALÓK (4 ADAGHOZ):

300 g fejtett zsenge zöldborsó

200 g ricotta

1 gerezd fokhagyma

2 ek. citromlé

olívaolaj

só

bors

100 g feta sajt

4 darab pita

1 marék rukkola

Fetás zöldborsókrém recept elkészítése:

1. A zsenge zöldborsót mossuk meg, szűrjük le, tegyük az aprítógépbe. Adjuk hozzá a meghámozott, kettévágott fokhagymát, a ricottát és a citromlét. Krémesítsük, ha szükséges, egy kevés olívaolajat is adjunk hozzá, hogy így könnyebben vigye az aprító.

2. Öntsük át az egészet egy tálba. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk meg, majd alaposan keverjük át.

3. Tálaláskor halmozzuk a zöldborsókrémet egy tányér közepére, vékonyan locsoljuk meg olívaolajjal, morzsoljuk rá a feta sajtot. Kínáljuk a zöldborsókrémet pitákkal és a rukkolával.

Ez a zöldborsókrém recept rendkívül könnyen és gyorsan elkészül, ráadásul alacsony a kalória tartalma. Javasoljuk frissen fejtett, zsenge zöldborsóból készíteni.

15 perc

1 adag 220 kcal

Kiadós zöldborsó recept: szűzérme rizibizivel

HOZZÁVALÓK (4 ADAGHOZ):

1 csokor petrezselyemzöld

1 marék zsályalevél

60 ml olívaolaj + a sütőedényhez

50 g zsemlemorzsa

só

bors

400 g sertésszűzérme

A RIZIBIZIHEZ:

olívaolaj

1 vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

300 g fehér rizs

500 ml csirkehúsleves-alaplé

só

150 g fejtett zsenge zöldborsó

ELKÉSZÍTÉS:

1. A petrezselymet és a zsályát aprítógépben daráljuk le a zsemlemorzsával és az olívaolajjal együtt. A morzsalékot sózzuk, borsozzuk meg, és vonjuk be vele a szűzérmét.

2. Az így előkészített húst tegyük egy vékonyan kiolajozott sütőedénybe, és süssük a 190 fokra előmelegített sütőben körülbelül 30 percig.

3. A rizibizihez fazékban hevítsünk fel kevés olívaolajat. Pároljuk meg rajta a meghámozott, apróra vágott vörös- és fokhagymát. Adjuk hozzá az átmosott, lecsepegtetett rizst, majd kevergetve pirítsuk 2 percig a hagymákkal együtt. Öntsük fel az alaplével. Sózzuk meg. Néhány perc főzés után mehet bele a zsenge zöldborsó is. Főzzük együtt 10-15 percig, amíg a zöldborsó is megpuhul, és a rizs pergős nem lesz. Még melegen tálaljuk a rizibizit a felszeletelt hús mellé.