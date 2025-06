Rettegéssel tölt el az elalvás? Ezért veszélyes a szomnifóbia!

Hatékony módszer lehet a kognitív viselkedésterápia (CBT-I), amely az egyik legjobb módszer alvásproblémák kezelésére. Segít újraépíteni az alváshoz kapcsolódó biztonságos gondolatokat, megtanítani az agyat, hogy az elalvás, nem veszély, hanem megnyugvás és feldolgozni, újra keretezni a rémálmokat. Hasznosak lehetnek a relaxációs technikák és légzőgyakorlatok is. A test ellazítása gyakorlással elérhető, ez pedig segíti a pszichés feszültség oldását is. Fontos szerepe van az alváskörülmények javításának is. Érdemes kialakítani egy alvási rendszert, meghatározva a lefekvési és felkelési időt, kerülni az esti tévézést, okostelefonok használatát, a délutáni órákban már nem javasolt a koffeinfogyasztás és érdemes egy ideig teljesen kerülni az alkoholfogyasztást. Egy sötét, nyugodt hálószoba sokat javíthat az alvásminőségen. Végszükség esetén, a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is elrendelhet, de a hosszú távú megoldás mindig a pszichológiai feldolgozás