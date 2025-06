A legjobb programok a pünkösdi hosszú hétvégére

A háromnapos hétvége rengeteg lehetőséget rejt magában: hazánk akármelyik szegletében is töltsük ezt az időt, találhatunk hagyományos ünnepeket, melyeket modern programok kísérnek. Íme a legjobb pünkösdi programok 2025-ben a Fanny magazin válogatásában!

Rengeteg program közül választhatunk az idei pünkösd hosszú hétvégéjén (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A pünkösdi programok közül nem maradhat a fehérvári Virágálom

Ha pünkösd, akkor virágba borul a fehérvári belváros! Június 6-án 17.30-kor hagyományos galambröptetéssel veszi kezdetét a látványos, és minden bizonnyal illatos rendezvény. Az előző évekhez hasonlóan idén is virágkötő mesterek fognak alkotásba, méghozzá a Városház tér egyes részein, így bárki betekintést nyerhet a különlegesebbnél különlegesebb kreációk létrehozásának folyamatába. Ezen kívül több kulturális és szórakoztató program is várja az érdeklődőket.

Pünkösdi Virágálom 2025

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Városház tér

Időpont: június 6-9.

Bővebben: fehervariprogram.hu

Pünkösdi Mulatság a füzési várban

18. alkalommal kerül megrendezésre a csodálatos füzéri várban a minden korosztály számára élményt nyújtó Pünkösdi Mulatság. Valóságos időutazásban lehet része az ide látogatóknak a programok részeként ugyanis bárki megismerheti a középkori vár történetét, beleláthat, hogyan éltek itt az őseink, kik birtokolták az építményt, és miért ez az ország egyik legszebb elhelyezkedésű vára. A hagyományőrző napokat előadások, kézműves foglalkozások és hadibemutató is színesíti.

Pünkösdi Mulatság

Helyszín: Füzéri Vára – 3996 Füzér, Szabadság út 30.

Időpont: június 7-8.

Bővebben: fuzervara.hu

Hagyományos pünkösdi programok hosszú hétvégére

Az ország nyugati felébe, azaz Győr-Moson-Sopron vármegyébe is érdemes ellátogatni a közelgő hosszú hétvégén. Sopronkövesd több helyszínén futhatunk ugyanis bele izgalmas ünnepi eseményekbe, például kiállításokba, művészeti bemutatókba és koncertekbe. Az is örülhet, aki szereti a hagyományokat: lesz ugyanis királynéjárás, pünkösdi barkácsolás, népi fajátékok, családi kerámiázás és főzőverseny is.

Pünkösdirózsa Napok

Helyszín: 9483 Sopronkövesd, több helyszínen

Időpont: június 7-9.

Bővebben: sopronkovesd.hu