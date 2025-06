Ezeknek a csillagjegyeknek pokolian rossz napja lesz

Kos

Hétfőn igazán impulzív és szenvedélyes lehet, de vigyázzon, ne robbanjon túl hamar! A Hold–Mars-szembenállás miatt könnyen vitába keveredhet, főleg ha valaki megkérdőjelezi az igazát. Az ellentmondást most különösen nehezen viselheti.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Bika

Ha volt olyan ügy, amit csak halogatott, most újra előkerülhet. Fontos, hogy ne ragaszkodjon túl mereven a saját álláspontjához, mert ez elmérgesítheti a helyzetet. Viszont ha rugalmas marad, könnyedén túljuthat az akadályokon.

Ikrek

Ez a nap igazi hétfői hangulatot hozhat! Készüljön fel hirtelen irányváltásokra, a kedélye is változékony lehet. Könnyen lehet, hogy valaki olyasmit mond, ami érzékenyen érinti. A legjobb, ha most nem veszi magára.

Rák

Egy régóta húzódó ügy kerülhet újra napirendre. Próbálja meglátni a helyzet pozitív oldalát: most legalább alkalma nyílik megbeszélni a dolgot. A Mars segítheti abban, hogy kiálljon magáért, de figyeljen rá, hogy az indulatok ne vegyék át az irányítást.

Oroszlán

Egyébként is erős és határozott, de a Mars ma még inkább fokozza ezt. A Holddal való szembenállása miatt azonban mindenki érzékenyebb lehet, ezért különösen fontos, hogy figyeljen másokra is, ne csak a saját igazát hajtogassa.

Szűz

Ma még az Oroszlán jegyében jár a Mars, de holnap már az ön jegyébe lép át, ami új energiákat hoz. Hétfőn olyan konfliktusba keveredhet, aminek nem is ön a főszereplője – mégis önre hárulhat a feladat, hogy feloldja a feszültséget.

Mérleg

Jó hangulatban kezdheti a hétfőt, tele lendülettel, tervekkel, de egy hirtelen vita beárnyékolhatja a napját. Ne próbáljon mindenkinek megfelelni – inkább arra figyeljen, mi az, amit ön szeretne elérni.

Skorpió

Ez egy intenzív nap lehet, de ön jól bírja az érzelmi megterhelést. Ennek ellenére most mégis hajlamos lehet túlzásokba esni. Egy régi sérelem ismét felszínre kerülhet – ez akár vita forrása is lehet, de tanulságokat is levonhat belőle.

Nyilas

Lelkes hangulatban indíthatja a napot, hiszen a Mars még tűz elemű jegyben jár. Sajnos azonban mások nem biztos, hogy osztják a lelkesedését. Ne feledje: nem mindenki ugyanúgy éli meg a dolgokat, mint ön – és ezt nem is lehet erőltetni.