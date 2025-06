Elege lett a férjnek abból, hogy az anyósáék benyitnak a hálószobájukba

Egy házaspár úgy döntött, hetente egyszer megkéri a feleség szüleit, hogy segítsenek a kisfiuk felügyeletében. Csakhogy a nagymama és nagypapa többször is átlépte a személyes tér határait: bement a pár hálószobájába – ez pedig a vejüket és a lányukat is mérhetetlenül zavarja. A történet pikantériája, hogy egyszer a gyermek mászott be, de legutóbb már ez sem kellett: a nagymama simán besétált a hálóba, majd kivasalta az ágyon hagyott ruhákat – nem kérdezve meg erről előzetesen a házaspárt. Bár a feleség elismerte a nagyszülők szeretetteljes szándékát, ő és a férje is egyetért abban, hogy a hálószoba szentélynek számít, és oda csak előzetes engedéllyel szabad bemenni .

A nagymama kivasalta a hálószobai ágyon hagyott ruhákat (Fotó: pexel.com – Képünk illusztráció)

A nő segítséget kért a Mumsnet nevű brit fórumon, mondván: fogalma sincs, hogyan jelezze finoman a szülei felé: ez a viselkedés számukra nem elfogadható. A közösség véleménye megoszlott: a csaknem 2000 szavazó 48%-a szerint túl szigorúak a szülőkkel, akik ingyen vigyáznak az unokájukra. Mások viszont praktikus, szavak nélküli megoldást javasoltak: egyszerűen zárják be a hálószobájukat, mielőtt megérkeznének hozzájuk a lány szülei – írja a People.