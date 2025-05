Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek ma muszáj kimutatnia az érzéseit!

Horoszkóp, 2025. május 24.

Kos

Szombaton napközben a Hold még a jegyében van, és egy nagyon segítő, támogató fényszöget kap a Jupitertől. Ha van valamilyen kérdéses ügy, vagy bizonytalanság, most biztos lehet benne, hogy a javára fog eldőlni. Nagyon szép napra számíthat.

Bika

A jegyében a Merkúr–Uránusz-együttállás holnap lesz pontos, de már ma is érezheti hatását – ráadás, hogy a Hold is belép a jegyébe szombat éjjel. Most nagyon szuper meglátásai lesznek: ez jól jöhet mindenfajta kapcsolatában, és a jövőt érintő terveiben is.

Ikrek

Uralkodó bolygója holnap együtt áll az Uránusszal, de ezt már ma is érezheti. Intuitív meglátásokat hoz. Különleges megérzések, meglátások, sugallatok – erre számíthat. Éjszaka figyeljen az álmaira, mert lehet köztük olyan, ami fontos üzenetet, jelentést hordoz.

Rák

A Merkúr és az Uránusz közeledő együttállása értékes meglátásokat hoz érzelmi kérdésekben, mert szombaton még a szokásosnál is nagyobb érzékenységgel viszonyul a többiekhez. Nagyon jó hangulatú estét jeleznek az égi folyamatok, meghitt hangulat, mély érzések.

Oroszlán

Szombaton szuper napja lesz, főleg, ha nem rontja el a saját napját azzal, hogy megsértődik. Szombaton valaki kritikát fogalmazhat meg azzal kapcsolatosan, amit mond vagy tesz. Kezelje a helyén a megjegyzéseket! Nem lehet, hogy csak irigy az illető?

Szűz

Fontos, hogy kifejezzük az érzéseinket a másik irányába. a mai nap békésnek és harmonikusnak ígérkezik, éppen ezért érdemes emlékeztetni azokat, akik fontosak önnek, hogy mennyire szereti őket. Igen, még akkor is, ha ez egyértelmű…

Mérleg

Szombaton aztán tényleg tegyen félre minden munkát és problémát! Ez most a feltöltődés napja, vidáman és mosolyogva töltse az egész napot. Lazítson, menjen ki a szabadba! Meglátja, ami eddig bosszantotta, az is más megvilágításba kerül.

Skorpió

A szombat pozitív felismeréseket hoz önnek is. Teljesen alkalmas ez a nap arra, hogy új alapokra helyezze a kapcsolatot valakivel, és pontot tegyen egy régóta húzódó konfliktus végére. Későbbi szerencsés fejlemények is valamilyen módon összefüggésben lesznek a mai nappal.

Nyilas