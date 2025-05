Napi horoszkóp: régóta dédelgetett álma válik valóra ennek a csillagjegynek!

Napi horoszkóp, május 26.

A horoszkóp szerint kedvező fordulat vár egyes csillagjegyekre! / Fotó: Metropol

Kos

Az Ikrek jegyébe lépő Merkúr nagyon jó energiákat hoz. Ettől megkönnyebbül, szinte fellélegez, mert sokkal gördülékenyebben mennek a dolgok, bármi is a mai nap feladata. Azt is jelzi, hogy valaki a környezetében nagyon sokat beszél, de ez most nem idegesíti, jól szórakozik.

Bika

A Merkúr elhagyja a jegyét, átlép az Ikrekbe, de ott olyan erős, hogy ez önre is egészen biztos, hogy jó hatással van. Felgyorsulnak az események, könnyedebben megy minden. Egy nagyon jó beszélgetése lesz valakivel, ami mindkettejüket előreviszi.

Ikrek

Belép a Merkúr a jegyébe, ami jelzi, hogy mostantól az Ikreké a szó. Sokkal inkább odafigyelnek önre, a véleményére, mint eddig. Magánéletben és munkában is sikereket jelez ez önnek, mert meg tudja győzni a másikat az igazáról.

Rák

A hétfői nap nagyon jónak ígérkezik. Most mintha minden mozaik-darabka a helyére kerülne, úgy érzi, sikerült elrendeznie mindent, és a kapcsolataiban is békesség van. Egyedül egy barátja viselkedését furcsállja – jogosan.

Oroszlán

Hétfőn belép az Ikrekbe a Merkúr, ami nagy lendületet ad, ön pedig ismét nagy elhatározásra szánja el magát. Nem ez az első mostanában, de talán az első, amit könnyebben be is tud tartani. Bármi is az, akár valamilyen képzés, továbbtanulás, akár életmódváltás, most könnyebben elérheti, mint egyébként.

Szűz

Ígéretes nap elé néz a Szűz. A munkában éppúgy szerencsés lehet, mint a szerelemben, vagy a pénzügyekben. Valamilyen döntés születik, amiben egyértelműen ön viheti el a pálmát. Mutassa ki a háláját érte!

Mérleg

Az Ikrekbe lépő Merkúr erősíti, és ez jót tesz a lelkének és az önbecsülésének. Kedvező és megnyugtató folyamatokat jeleznek a bolygók ezen kívül is. Valami végre kézzel fogható közelségbe kerül. Ez az ön személyes sikere.

Skorpió

Míg mások eléggé felpörögnek, addig ön békésen halad a saját tempójában az útján. A párjára kifejezetten jó hatással lesz a nyugalma. Ez mindig így van, de most különösen. Emiatt mindkettőjük érdekében őrizze meg a higgadtságát!

Nyilas

Az Ikrekbe lép a Merkúr, ami önnel szembenálló jegy, és most ettől igencsak sok sikert várhat. Ne csodálkozzon, ha innentől több megkeresést és meghívást kap! Ne feledje, joga van válogatni, vagyis nem kell mindenkinek igent mondania.

Bak