Hagyd el ennek az italnak a fogyasztását, és máris csökkentetted a demencia kialakulásának esélyét

Bár az köztudott, hogy a rendszeres alkoholfogyasztás szépen lassan megöli az agysejteket és károsítja a memóriát, de az eddig nem volt bizonyítva, hogy már a minimális alkoholfogyasztás is rendkívül káros hatással lehet az agyunkra. Egy 2024-es kutatás során az Oxfordi Egyetem tudósai bebizonyították, hogy az alkohol az egyik legrosszabb súlyosbító tényező a kognitív egészségünk gyengülése és az Alzheimer-kór kialakulása terén. A kutatócsoport 40 ezer ember agyi adatainak vizsgálata során jutott erre a következtetésre.

Az alkoholfogyasztás már kis mennyiségben is felgyorsítja az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát/Fotó: unsplash/Illusztráció

A Mirror számolt be róla, hogy az alkoholos italok kis mennyiségű fogyasztása is elegendő ahhoz, hogy felgyorsuljon az „agysorvadás”. Ez azért van, mert az Alzheimer-kórhoz köthető mérgező fehérjék, az amiloid plakkok számának növekedése párhuzamban áll az alkoholfogyasztással.

Az adataink azt mutatják, hogy bármilyen mennyiségű alkoholfogyasztás felgyorsíthatja az Alzheimer-kór növekedését a korai stádiumban. Ezek szerint már a mérsékelt alkoholfogyasztás is agykárosodást okozhat. Az alkoholfogyasztás módosítható kockázati tényező lehet az Alzheimer-kór és a demencia esetében

– nyilatkozta a vizsgálattal kapcsolatban Shannon Macauley docens, a Wake Forest Egyetem Orvostudományi Karának munkatársa. A professzor arról is beszélt, hogy az korábban is nyilvánvaló volt, hogy az öregedés során degenerálódik az agyunk, de most már az is biztos, hogy az alkoholfogyasztás felerősíti ezeket az elváltozásokat.

Ezek lehetnek a demencia korai stádiumának tünetei

A lap összeszedte néhány korai tünetét a demenciának: