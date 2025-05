Ez mindent megváltoztat: új kutatás látott napvilágot a demenciáról

Az Alzheimer-kór első jelei már évtizedekkel azelőtt megjelenhetnek, hogy a betegek észrevennék a memóriavesztést - derítették ki tudósok.

Új kutatás látott napvilágot a demenciáról, megdöbbentő, ami most kiderült róla Fotó: chayanuphol

Ez azért van így, mert a betegség, a demencia leggyakoribb típusa, különböző fázisokban fejlődik ki - az első a „lopakodó” szakasz. Egy új tanulmány szerint a térérzékelési problémák, mint például a navigációs rendszerrel való küszködés vagy az emberekhez való kényelmetlen közelség, a legkorábbi figyelmeztető jelek - akár 20 évvel a hagyományos tünetek megjelenése előtt.

A seattle-i Allen Institute for Brain Science kutatói 84 Alzheimer-kóros beteg halála utáni agyát vizsgálták meg, és a korai agysejtpusztulás bizonyítékát fedezték fel, jóval azelőtt, hogy a károsodás a felvételeken láthatóvá vált volna. Azt is megállapították, hogy a betegségnek két különböző szakasza van, amelyeket „epocháknak” neveznek.

Az első szakasz, a „lopakodó”, évtizedekkel a tünetek nyilvánvalóvá válása előtt kezdődik, és az agyban csak néhány sebezhető sejt károsodásával jár. Ez jellemzően az agynak a tájékozódás szempontjából fontos részében történik.

A második fázisban az agyban felhalmozódik a tau és az amiloid - olyan fehérjék, amelyek kulcsszerepet játszanak az Alzheimer-kór kialakulásában. Míg a legtöbb öregedő agyban ezek a fehérjék bizonyos mértékben jelen vannak, ezek plakkokat és csomókat képezhetnek, ami feltehetően a demencia felismerhetőbb tüneteit váltja ki. A kognitív összeomlás árulkodó jelei, mint például a memóriavesztés, a nyelvi nehézségek és a gondolkodási problémák kezdenek megjelenni.

A legkorábban elvesztett idegsejtek azonosítása kulcsfontosságú lehet a védelmükre és a további kognitív hanyatlás megelőzésére irányuló terápiás beavatkozások kifejlesztéséhez

- magyarázta Dr. Mariano Gabitto, az idegtudományok professzora.

A kutatók most azt szeretnék megállapítani, hogy ez azt jelenti-e, hogy pontosan meg tudják-e jósolni a kognitív hanyatlást. Bíznak abban, hogy a korai beavatkozás a „lopakodó” fázisban késleltetheti - vagy akár meg is akadályozhatja - a betegség előrehaladását. Bár jelenleg nincs gyógymód az Alzheimer-kórra, a tünetek felismerése kulcsfontosságú, mivel a korai diagnózis és kezelés segíthet a panasz kezelésében, lassíthatja a betegség romlását, ezzel elősegítve a pácienseknél a klinikai vizsgálatok lehetőségét - írja a The Sun.