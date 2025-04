Megsúgta az univerzum: A Vénusz előrehaladása váratlan fejleményeket hoz ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn a víz elem dominál, mert a hold is víz-elemű jegybe, a Skorpióba lépett. Ez kevésbé szerencsés a Kosnak. Úgy érzi, hiába ötletel, ha mindig van egy kerékkötő, aki megakadályozza, hogy megvalósuljon. Legyen még egy-két napot türelmes!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az uralkodó bolygója, a Vénusz már előre halad. Ha tanuláson, képzésen, vagy utazáson töri a fejét, akkor itt az ideje lépéseket tenni. Ne várjon tovább! Az égi folyamatok kedveznek minden ilyen témának. Más jó híreket is kaphat! Például pénzügyekkel kapcsolatban.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jogos, érthető és aktuális, hogy most a jövőre koncentrál. Az égi folyamatok is ennek kedveznek. Vonuljon el egy kicsit, és szánjon időt arra, hogy végig gondolja, leírja, ill. beírja a naptárba azt, ami már tudható! És adjon teret a váratlan eseményeknek is!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy váratlan helyzettel, kényes és különleges empátiát igénylő feladattal kezdődik a mai nap. Ehhez nem kis mértékben szüksége lesz a pszichológiai tapasztalataira, az emberismeretére is. Nagyon is jól látja a dolgokat, csak arra vigyázzon, hogy ne alkosson túl hamar véleményt!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn az élete egy fontos területén mérföldkőhöz érkezhet és világossá válhat, hogy a munkája, vagy egyéb tevékenysége milyen erős hatással van másokra. Mindez pedig arra ösztönözheti, hogy megragadja a lehetőségeket, melyek most ott állnak ön előtt.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az uralkodó bolygója, a Merkúr és a Vénusz is előre halad. Ez segít rendezettebbé tenni a dolgait az élete minden területén. Abban is jó hatással van önre, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a kapcsolataiban.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Talán már eldöntött valamit, de még haboz megtenni az első lépést. Egy jelre, vagy egy utolsó ajánlatra, hírre vár, ami megerősíti abban, hogy jó irányba készül elindulni? A tegnapi Mérleg telihold ma is hat, és megadja ezt a bizonyos lökést!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagyon érdekes nap ez: egyrészt a szerelem, pénz és kis szerencse bolygója, a Vénusz már előre halad, amitől könnyebben célt ér mindennel. Másrészt a Hold a jegyébe lépett, ettől viszont túlérzékeny hangulatban lehet.