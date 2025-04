Hihetetlen, mi mindenre jó a szőrös kutyatej!

Segít a gyulladás csökkentésében

A növény egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága a gyulladáscsökkentő képessége. Hagyományosan húgyhólyag-, petefészek-, prosztata- és bélgyulladások kezelésére alkalmazzák - írja a Fanny magazin. Ehhez a növény forrázatát érdemes fogyasztani, vagy akár az ételünkbe is belekeverhetjük, például frissen egy salátába, szárítva pedig bármilyen főzelékbe, levesbe. Egyes kutatások arra engednek következtetni, hogy daganat visszafejlesztő hatása is lehet. A belső szervi polipok és a daganatos betegségek esetén naponta háromszor érdemes a növény teáját inni, sőt a kiázott növényt is érdemes megenni. Felhasználhatjuk a különböző eredetű szemgyulladások és a szemirritáció csökkentésére is. Ehhez a kihűlt teából cseppentsünk vattára, helyezzük a szemre és 10 percig hagyjuk rajta. A művelet naponta 2-3 alkalommal megismételhetjük. Amennyiben gyulladt szemünknek inkább a hideg borogatás esik jól, úgy a borogatás hidegen is alkalmazható. Így készítsük a teát: 4 teáskanál szárított növényt öntsünk le egy liter forró vízzel, majd hagyjuk ázni 10 percig. Ezután szűrjük le, és ízesítsük mézzel, ha szeretnénk.

Természetes antibiotikum

A szőrös kutyatej antibakteriális és antivirális hatásai is figyelemre méltóak. A népgyógyászatban a növény forrázatát gyomorfekély, nemi betegségek, véres hasmenés, bőrfertőzések, vírusos herpesz, övsömör kezelésére is használja. A friss leveleivel borogathatjuk mellkast influenza és megfázás esetén, sőt, akár trópusi fertőzések kiegészítő kezeléseként is alkalmazhatjuk. Rovarcsípéseket és pattanásokat is kezelhetünk vele, ehhez a friss növény eltépett szárának a tejnedvével dörzsöljük be az érintett területet. Kiváló immunerősítő is, mely leginkább a gyomorra fejti ki jótékony hatását, így nagy segítség lehet a belekben megjelenő fertőző kórokozók terjedésének megállításában.

Fájdalomcsillapító és görcsoldó

Használhatjuk égési sebek, ízületi fájdalmakra, fájó, repedezett sarok kezelésére, ehhez a szárítmányból készült főzetet borogatásként alkalmazzuk. Belső szervi fájdalmak, görcsök esetén pedig teaként fogyasszuk, mint ahogy légúti panaszok és asztma esetén is. Emellett csökkentheti a hányingert és megszüntetheti a hasmenést.