Megtelepedett a kerti járólapjaidon a moha? Így szabadulhatsz meg tőle!

A kinti járólapok között megtelepedő moha nem csupán esztétikailag zavaró, hanem károsíthatja a burkolatot is, ráadásul veszélyessé is válhat. A Mindmegette most összeszedett pár egyszerű, házi módszert, amivel orvosolhatjuk ezt a problémát.

Illusztráció / Fotó: Shutterstock (via Mindmegette)

Íme pár megoldás a járólapok között megtelepedő moha ellen:

Ecet és forró víz keveréke: forraljunk fel 2 liter vizet, majd rakjunk hozzá 1 liter étkezési ecetet, ezt a keveréket öntsük a mohára, 30 perc után súroljuk le, majd mossuk le.

Ecet és szódabikarbóna: 1 liter étkezési ecethez adjunk hozzá 2 evőkanál szódabikarbónát, a habzó keveréket öntsük rá a mohás felületre, 15 percig hagyjuk rajta majd keféljük le.

Burgonya- vagy rizsfőzés utáni víz: a burgonya- vagy rizsfőzés után megmaradt vizet még forrón ráöntjük a mohás felületre, hagyjuk megszáradni, majd keféljük le.

Hozzá kell tenni, hogy a megelőzés a legjobb megoldás, így érdemes rendszeresen tisztítani a járólapokat, illetve ügyelni a megfelelő vízelvezetésre, mivel a moha kedveli a nedves, árnyékos helyeket.