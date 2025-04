Napi horoszkóp: csodás, új dolgok köszöntenek erre a csillagjegyre!

Szombaton próbálja megosztani a figyelmét a saját dolgai és egy önhöz közelálló ember dolgai között. Valami fontosat szeretne ugyanis közölni az illető, és az új információ önnek is nagyon hasznos lehet.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton legyen nyitott egy találkozóra, vagy egy programra, és számítson arra, hogy talán nem az történik ott, amit előzetesen vár. Valami váratlan és érdekes esemény, vagy hír ugyanis megváltoztatja az események folyását. Izgalmas fordulat lehet egy ismerősével kapcsolatban is.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Izgalmas hírt kaphat, de nem biztos, hogy igaz... Mielőtt bárkinek is továbbadná a dolgot, alaposan győződjön meg arról, hogy vajon van-e valóságalapja. Ha nincs, akkor most arra is rájöhet, hogy ki terjeszti, és miért.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Valaki az ismerősei közül egészen más oldalát mutatja, mint ahogyan ön őt megismerte. A változás hátterében pedig valószínűleg valami olyan dolog áll, ami ma még rejtély egyelőre. Legyen türelmes az illetővel és várja ki, hogy a dolgok miként alakulnak.