Rák hold kelt fel: erős energiák szabadulnak fel

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nagyon szép napra számíthat pénteken, mindenféle (magánéleti és pénz, karrier) terveinek kedveznek a bolygók, de persze ezt nem elég a csillagokra bízni, önnek is hozzá kell tennie valamit. Talán egy telefon, vagy egy emlékeztető üzenet is elő tudja mozdítani a dolgait.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hirtelen változást hoz az Uránusz, és hogy kedvező fényszögben van az uralkodó bolygójával, a Szaturnusszal, az azt jelzi, hogy ez a változás éppen időszerű, és összhangban van az elképzeléseivel. Nagyszerű napja lesz pénteken, este még érkezhet egy bónusz jó hír!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A pénteki napon olyan események indulnak el, amik hosszú távon is hatnak majd, de hogy ez tényleg így legyen, önnek is tennie kell. Bármibe is fog ma, az nagy eséllyel van sikerre ítélve, különösen akkor, ha mindehhez az akaraterejére is szüksége van.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az Uránusz és Szaturnusz fényszögében találkozik a régi és az új. Valamiképpen ön is megtapasztalhatja ezt a mai napon. Azt is érezheti, hogy ki kell mozdulnia a komfortzónájából, de ennek kimondottan örülni fog. Kedveznek önnek a bolygók, most szerencsés lehet.