Evés közben jelentkeznek a néma gyilkos tünetei, de ekkor már túl késő

Sok ember már csak akkor szembesül a bajjal, mikor az már jelen van az életében vagy éppen súlyosbodik, így nagyon fontos, hogy minden tünetre gyanakodjunk, mert halálos betegség előjelei is lehetnek.

A gyilkos tünetek későn észlelése halálunkat okozhatják Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Az emberek nagy része már csak akkor szembesül hasnyálmirigyrákjával, amikor az jelentősen kifejlődött. A Mirror összegyűjtötte azt a hét fő korai tünetet, amire az egészségügyi hatóság felhívja a figyelmet.

Dr. Berg DC-nek már 13 millió feliratkozója van Youtube csatornáján és nemrégiben megosztott egy videót, amelyben erről a halálos betegségről beszél, megosztja nézőivel meglátásait és az egyik leghalálosabb ráktípusnak nevezi.

A hasnyálmirigyrákban az a különleges, hogy sokszor semmilyen tünet nem jelentkezik, amíg a betegség nagyon előrehaladott állapotban van. Ezért hívják csendes gyilkosnak, mert mire az ember rájön, hogy beteg, sokszor már túl késő. Minél inkább felismeri ezeket a korai kiváltó okokat, annál jobb lesz a prognózis

- magyarázta el a szakember a betegség természetét.

A hasnyálmirigy elengedhetetlen az emésztéshez és a hormontermeléshez. A Surrey Live szerint a hasnyálmirigyrák súlyossága olyan tényezőkön múlik, mint a szerven belüli elhelyezkedés, a méret, az, hogy terjedt-e, és a beteg általános egészségi állapota. A pontos kifejlődési okok bizonytalanok és bárkit érinthet.

Íme a lehetséges korai jelei a hasnyálmirigyráknak:

Telítettség érzés

Ha még akkor is eltelítve érezzük magunkat hogy nem is ettünk sokat, az utalhat hasnyálmirigyrákra. ,,Ha csak egy kis ételt eszel, ez a tünet határozottan jelentkezhet, mert nyilvánvalóan rossz ételt eszel, és nagyon gyorsan felpuffadsz. Ha hasnyálmirigyrákod van, akkor ez is lehet az egyik ilyen tünet" - magyarázza a doktor.

Hasfájás

Kellemetlen érzés vagy lassan elhúzódó tompa fájdalom, amely felér egészen a bal lapockáig is lehet előre utaló tünet. Ezen felül még a köldökből kiinduló sugárzó fájdalom is jel lehet, amely étkezés után súlyosbodhat.

Sárgaság

A szem sárgás elszíneződése és a sötét vizelet jelezheti, hogy az epe felhalmozódott a vérben. Ez is egyfajta előjele a betegségnek.