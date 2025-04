Ez a 4 csillagjegy a legmagasabb érzelmi intelligenciával bír

Az érzelmi intelligencia az, aminek köszönhetően mások érzelmeit, hangulatát dekódolni tudjuk, megérteni, átélni. Van, akinek magasabb az EQ-ja, és van, akinek alacsonyabb. Akadnak, akik születésüktől fogva, már a horoszkópjuk miatt is könnyebben rácsatlakoznak mások érzelmi hullámaira – a következő négy csillagjegy pedig jellemzően a legmagasabb EQ-val rendelkezik mind közül.

Négy csillagjegy rendelkezik a legmagasabb érzelmi intelligenciával: ha valakikre, hát rájuk számíthatsz, ha arra van szükséged, hogy valaki megértsen és átérezze, min mész keresztül Fotó: Unsplash

Ezeknek a csillagjegyeknek a legmagasabb az EQ-ja

Rák: a gondoskodó

E csillagjegy alap jellemvonása, hogy mindenkit magához akar ölelni, mindenkit óvni szeretne, mindenkiről gondoskodni vágyik. Ő az, akire mindig, minden helyzetben számíthatsz, aki garantáltan ott lesz és meghallgat, ha szükséged van rá. Sőt: beszélned sem kell, hiszen e jegy szülöttei mintha a kimondatlan szavakat is tökéletesen megértenék. Sajnos a Rákok érzelmi nyitottsága nem csak rendkívül odaadóvá teszi őket, de sérülékennyé is.

Halak: a léleklátó

E jegyre azt szokták mondani: nem is annyira e világban él, sokkal inkább valamiféle álomvilág, fantáziavilág foglya. Kétségtelen, hogy rendkívül elemi kapcsolódása van a spirituális síkkal, aminek köszönhetően olyan ráérzőkészséggel rendelkezik, mint igazán kevesen. Célja, hogy segítsen, hogy gyógyítson, ugyanakkor sajnos mindez azzal is jár, hogy képes önmaga is túlságosan elmerülni mások érzelmeiben, érzéseiben.