Szuper bolygóháromszög érkezik, így fog hatni a csillagjegyekre

2025. március 19.

Horoszkóp

Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán uralkodó bolygója, a Mars a legjobb fényszöget zárja be a Holddal. Jól érzi magát, és jól tudja kommunikálni az érzéseit, igényeit. A csapatmunka is sikeres most, és új barátokat szerezhet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagyon lendületes napra számíthat csütörtökön. Az elhamarkodott lépéseket viszont mindenképpen kerülje, mert a hibázás lehetősége is nagyobb, mint általában. Nem látja tisztán a körülményeket, de a megérzéseire támaszkodhat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Sok jó lehetőség jöhet szerdán. A legnagyobb problémája is épp ez lehet: nem tudja eldönteni, melyiket válassza. Olyan helyzetek ezek, amikre már régóta vár. A magánéletben is jó fordulat várható. Viszont ez még csak a tervezés ideje, nem a cselekvésé!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Rák jegyében járó Mars is résztvevője a csodás bolygóháromszögnek, ami ma pontos. Nagyon erős energiák segítik, támogatják mindenben, amit csak szeretne elérni. Ne szalassza el a lehetőségeket. A döntésekkel viszont pár napot még érdemes várnia.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Jó nap ez önnek is, de a Neptunusz „bekavarhat”, ezért nem látja teljesen tisztán a részleteket. Érdemes tájékozódni, és főleg kivárni a döntésekkel. Egy-két nap, és minden olyan bizonytalan pontra fény derül, amit most még nem tud megfejteni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egy fontos tervével kapcsolatban tehet nagy lépéseket. A hátráló Merkúr lelassítja, de segíti abban, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Az eddigi munkája gyümölcsét hamarosan learathatja.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Legyen óvatos, hogy kinek mit mond. Később ugyanis visszajuthat az illető fülébe, amiből kellemetlen bonyodalom származhat. Minden más szempontból sikeres és szerencsés nap a szerda. A lényeg, hogy tegyen lakatot a szájára.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Összeáll az égen az a szuper bolygóháromszög, amit már napok óta emlegetünk. Önnek ez mindenképpen nagyon kedvező, végre ismét használhatja az ösztönös tehetségét, a képességeit. Szó szerint is kisüt önre a Nap. Jó hírek, sikerek és kedvező új feltételek várnak.