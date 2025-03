Tényleg halálra tudjuk nevetni magunkat?

Talán nem tévedünk, ha kijelentjük: valamennyien szeretünk nevetni, és jobb kedvre derülünk, ha ilyen módon élhetjük meg az örömünket, vidámságunkat, a humoros helyzeteket és a pozitív érzéseket. Nem véletlen, hogy alapesetben fel sem merül: mindez kellemetlen panaszokkal is járhat.

Illusztráció

Vigalomból bonyodalom

Bár a nevetés általában pozitív élmény, túlzott vagy kontrollálatlan formája nem kívánatos, sőt akár az egészségünkre nézve veszélyes következményekkel is járhat. A kacagás valójában egy megerőltető megnyilvánulás a szervezet számára, amit az is igazol, hogy egy igazán kiadós hahota után akár izomlázunk is lehet. Nem véletlenül: ilyenkor ugyanis több tucat izom dolgozik a testünkben. Emellett megnő a pulzusszám, a légzés felgyorsul, kipirulhatunk, verejtékezni kezdhetünk, a mellkasunkban nyomás alakulhat ki, és az agyunkba is több vér áramolhat. Ha egészségesek vagyunk, nem okoznak gondot a felsorolt mellékhatások, baj akkor történhet, ha valamilyen betegséggel is küzdünk.

1. A hasban jelentkezik

Intenzív röhögés során a rekeszizom és a hasizmok ismétlődő összehúzódásoknak vannak kitéve, ami egyfajta izomlázhoz hasonló fájdalmat generálhat. Hosszabb nevetőrohamok esetén görcs is megjelenhet, ami szélsőséges esetekben olyan erőteljessé válhat, hogy csak a hahotázás abbamaradása, és az izmok ellazulása segíthet.

2. A levegőáramlás változik

Kacagás idején a légzés felgyorsul, ha pedig hosszú ideig nevetünk, az oxigénfelvétel is ingadozhat, ami szédülést és átmeneti légszomjat eredményezhet. Egyeseknél ez erős fejfájás formájában észlelhető, mivel ilyenkor az agy átmenetileg nem kap elegendő oxigént. Súlyosabb, ha vérnyomásesés vagy hiperventilláció, azaz az átlagosnál szaporább légzésszám alakul ki. Viszonylag ritka következmény az ájulás.

3. Ami bement, ki is jöhet

A heves nevetés olyan erős reakciókat válthat ki a rekeszizomban és a hasüregben, hogy a gyomor tartalma visszajuthat a nyelőcsőbe, ez pedig hányingert vagy hányást indukálhat. Különösen azokat érinti ez, akik éppen nagyobb mennyiségű ételt ettek, vagy refluxra hajlamosak. Ez a reflex hasonló ahhoz, mint amikor erőteljes köhögés vált ki öklendezést.