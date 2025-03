Ennek a csillagjegynek ma pénz üti a markát

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Talán nem érti a feszültsége okát, de azt érzi, hogy más energiák vannak körülöttünk. A Neptunusz és a Merkúr is jegyet vált, és ez egészen biztos hogy érzékelhető az ön érzékeny antennáinak. A mai napot töltse jó hangulatú emberek közelében, illetve pozitív energiákat adó tevékenységekkel.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Váratlan helyzet elé állíthatja a család vasárnap. Lehet, elsőre úgy érzi, akadályozzák, korlátozzák, s emiatt könnyen kiakadhat, ez viszont csak olaj a tűzre... Próbáljon higgadtan reagálni, annyit nem ér az egész.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szentimentális, érzékeny hangulatban lehet vasárnap. Lehet, hogy úgy érzi, mások nem értik meg, de ez nincs így. Nagyon fontos, hogy most se vegyen semmit a szívére. Mindenki érzékenyebben reagál mindenre. Az legalább jó hír, hogy ez csak múló állapot, és nem tart sokáig.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Olyan nagy és erős hatások érik, hogy most persze mindenki feszültebb. A párja is érzékenyebb, ingerültebb lehet, ezért vele is nagyon óvatosan kellene bánnia. A saját érdekében is gondolja át, mielőtt reagál.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Merkúr visszalép ma a jegyébe, és ez nagyon kedvez önnek. De nem azonnal, kell néhány nap a pozitív tendenciáknak. A Neptunusz jegyváltása pedig nagy feszültséget hozhat. Pihenjen ma minél többet, és relaxáljon!